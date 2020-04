Avocatul Poporului spune ca decretul starii de urgenta nu acopera monitorizarea si analiza stirilor false

Ziare.

com

Avocatul Poporului a transmis luni, printr-un comunicat de presa , ca in perioada care a urmat instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, a luat act despre solicitarile adresate Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) de catre Ministerul Afacerilor Interne, la propunerea Grupului de Comunicare Strategica, in sensul inchiderii mai multor site-uri despre care s-a apreciat ca difuzeaza stiri false cu privire la evolutia epidemiei de SARS-CoV-2, cu potential a crea panica in randul populatiei."Ministerul Afacerilor Interne ne-a informat cu privire la modalitatea concreta prin care sunt analizate sesizarile cu privire la continutul acestora si cu privire la masurile care se iau in acest sens. Avocatul Poporului precizeaza ca nici decretul privind instituirea starii de urgenta, nici cel privind prelungirea acestei masuri nu mentioneaza libertatea de exprimare intre drepturile al caror exercitiu urmeaza sa fie restrictionat in aceasta perioada", se arata in comunicat.Astfel, Avocatul Poporului a solicitat Grupului de Comunicare Strategica lamurirea mai multor aspecte."Care este procedura de sesizare si cea prin care monitorizati aparitia stirilor false in contextul actualei crize cauzate de epidemia de SARS-CoV-2? Va rugam sa ne indicati cadrul legal aplicabil, care detaliaza aceste situatii si care permite asemenea interpretari; Din ce perspectiva sunt analizate stirile in legatura cu care exista suspiciuni in ceea ce priveste autenticitatea, credibilitatea surselor, dar si a celor fara fundament stiintific?", mai precizeaza comunicatul.Avocatul Poporului mai intreaba Grupul de Comunicare Strategica cum este realizata analiza, in raport de continutul informatiilor, autenticitatea si exactitatea acestora, credibilitatea site-urilor care gazduiesc informatia, credibilitatea surselor, dar si scopul urmarit prin publicarea respectivelor informatii si daca exista la nivelul Grupului intentia identificarii si dezvoltarii altor modalitati de avertizare a populatiei cu privire la stirile false, un plan in acest sens?Renate Weber considera ca aceste clarificari se impun si in contextul in care Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa si-a exprimat, la sfarsitul lunii martie, ingrijorarea in legatura cu Decretul privind instituirea starii de urgenta, subliniind importanta liberei circulatii a informatiilor si a dreptului presei de a relata despre pandemie si despre politicile guvernamentale.De asemenea, Renate Weber mentioneaza si o alta situatie in care s-a impus interventia institutiei Avocatul Poporului, in contextul in care o tanara din judetul Cluj a fost amendata de reprezentantii politiei locale pentru o postare critica pe o retea de socializare, la adresa primarului localitatii."Din informatiile obtinute prin intermediul mass-media, conduita politiei locale nu este singulara, existand si alte situatii similare pentru care au fost aplicate sanctiuni contraventionale de-a lungul timpului. Precizam ca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului a fost constanta in sensul ca 'statul nu are dreptul sa sanctioneze si, astfel, sa inhibe criticarea persoanelor care detin functii publice, atunci cand se pun in discutie chestiuni de interes public', chiar daca acea critica s-ar realiza prin expresii jignitoare, sau ofensatoare, desi nu a fost cazul despre asa ceva in postarea sus indicata", mai precizeaza comunicatul.Renate Weber considera ca orice forma de cenzurare poate conduce la o ingerinta grava asupra drepturilor si libertatilor fundamentale."Prezenta solicitare are in vedere opinia exprimata in mod constant de Avocatul Poporului, in sensul ca nu se poate vorbi despre libertatea de exprimare fara existenta libertatii de opinie, deoarece aceasta permite oricaror persoane fizice sa participe la viata politica, sociala, culturala, manifestandu-si public opiniile, gandurile, credintele. Cu alte cuvinte, orice forma de cenzurare a acestora ar putea conduce la o ingerinta grava asupra drepturilor si libertatilor fundamentale", a mai transmis Avocatul Poporului.