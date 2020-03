Cine decide care sunt stirile false si cum vor fi blocate site-urile, chiar si daca sunt din afara Romaniei

LIVE

Astfel, ANCOM sustine ca atat celor care au produs stirile false, cat si celor care gazduiesc site-urile pe care acestea sunt difuzate li se poate impune oprirea activitatii. Mai exact:"Potrivit dispozitiilor Ministerului Afacerilor Interne, furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut vor putea fi obligati prin decizie a ANCOM sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire", se arata intr-un comunicat transmis de ANCOM redactieiCe se intampla, insa, daca nici cei care scriu stirile si nici cei care gazduiesc site-ul nu se afla in Romania si, in consecinta, nu pot fi obligati usor sa se supuna legilor noastre? Ei bine, exista solutii si pentru astfel de situatii, sustine ANCOM."In cazul in care acest lucru nu este posibil sau persoanele care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire nu sunt din Romania, ANCOM poate obliga furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sa blocheze, imediat, accesul utilizatorilor din Romania la respectivul continut", a mai transmis Autoritatea.Cu toate acestea, ANCOM a tinut sa mentioneze ca nu va stabili care sunt stirile false, "aceasta responsabilitate revenind Grupului de Comunicare Strategica si Ministerului Afacerilor Interne, conform precizarilor emise de catre acesta".Reamintim ca deja s-a lansat si un proiect numit Stirioficiale.ro , in care MAI este partener si care are scopul de a informa corect, din surse oficiale, populatia Romaniei cu privire la masurile luate in contextul pandemiei de coronavirus.