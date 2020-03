"Cine si in ce scop raspandeste stirile false"

Pasta de dinti lupta si ea cu virusul

Partea perversa a stirilor false este insinuarea unora din cei care le vehiculeaza ca, oricat de false ar fi, ele contin totdeauna si o bucatica de adevar.Dar ce adevar poate fi in informatia recenta lansata in cadrul unor reclame din presa straina, cu privire la o pasta de dinti, capabila sa ucida pe loc orice virus impiedicandu-l sa patrunda in corpul nostru pe cale orala?Asemenea reclame apar, sub diferite forme, si in pachetele publicitare ale presei noastre si nu-mi permit sa le nominalizez, numai ca sa nu para ca-i stric cuiva mica lui afacere.Si tot presa straina relateaza declaratiile unui slujitor al altarului, conform caruia s-ar fi demonstrat "stiintific" ca dangatul de clopot le este fatal tuturor virusurilor si tuturor bacteriilor.Paleta informatiilor derutante si daunatoare este mult mai larga decat ce ar putea rezulta din cateva exemple, iar cele ce privesc problema virusului COVID-19 ajung uneori la niveluri care mai ca-ti taie respiratia.Una din ele, o banuiala careia nici macar nu-mi vine sa-i spun stire falsa, pretinde ca virusul a fost creat anume, intr-un laborator criminal, de catre cineva interesat sa produca haosul in lume, sau macar intr-o anumita parte a lumii.Idei poate sa lanseze oricine, dar nimeni n-a stiut sa explice nici macar vag cine anume ar putea avea asemenea interese si de ce o face tocmai acum. Cu atat mai putin, unde se gaseste acel laborator misterios. Este "undeva".Poate as banui ca este chiar in China, acolo unde s-a declansat epidemia, daca n-as fi observat ca tocmai in aceasta tara au aparut primele victime, ca tocmai aceasta tara a detinut pana recent numarul record de morti, depasit in acest moment de Italia.Asemenea argument ar rezista numai daca poporul unde se afla respectivul laborator ar avea vreun interes s-o faca. Dar cum ar putea fi interesata China ca restul omenirii sa sufere dintr-o data un puternic soc uman, moral si economic?As zice ca, dimpotriva, este interesata ca socul sa nu aiba loc, daca tinem seama de realitatea momentului, cand forta de munca a mastodontului asiatic se concentreaza pe export, iar clientii trebuie mentinuti, nu distrusi.China este interesata ca produsele sale, care au invadat piata tuturor continentelor, sa fie vandute in continuare, nu sa ramana fara clienti. Tot in interesul Chinei este ca tehnologiile oferite de Occident sa soseasca din nou, sa doteze industria chineza, s-o perfectioneze si sa-i mareasca productivitatile, ca sa lucreze in continuare cel putin ca pana acum.Pe scurt, daca restul lumii ar avea mult de suferit fara de China, nici acesta tara n-ar duce-o prea bine fara restul lumii.O alta banuiala este cea a complotului. Ea porneste de la o observatie simpla: conform unor aparente, virusul si-ar fi selectat victimele. A lovit mai intai China, ca fiind a doua mare putere economica a lumii, apoi a plecat in Europa si SUA, centrele creativitatii stiintifice si tenologice. Apoi s-a orientat singur, nedirijat, in toate directiile. Nu este posibil?Posibil este orice, dar ar fi greu de inchipuit ca agentul patogen a menajat de la sine zone precum intinderea ruseasca, Orientul Mjilociu sau unele tari emergente, tocmai cele ale caror materii prime ar putea salva economia lumii dupa ce o va zdruncina pandemia.Mai exista si alte intrebari care isi astepta raspunsurile, iar in lipsa lor, bursa zvonurilor lanseaza imediat niste fake news. Rusia si China sunt doua tari uriase, doua supraputeri, care nu s-au grabit sa declare boala atunci cand aparusera primele cazuri. China recunoste ca, initial, s-a produs o confuzie si s-a crezut ca este vorba de o gripa banala.N-am motive sa contest declaratiile oficialilor chinezi, dar nici nu-mi pot inchipui ca intr-o situatie atat de grava, s-au inselat specialisti de prima mana, care au reusit sa iasa invingatori, desi intr-o prima faza, gresisera diagnoticul. Haida-deh!Nuantandu-se in felul sau, Rusia explica numarul relativ scazut de cazuri, dar si intarzierea diagnosticarii, prin faptul ca, in spatiul rusesc, nici nu bantuie COVID-19, ci numai o obisnuita epidemie de pneumonie, careia ii fac fata cu succes niste medici de rand. Deci, nu este nicio problema.N-as vrea sa par defetist, dar mi se apre ca Rusia ii intrece pe toti atunci cand fabrica o stire falsa ca sa explice ca nu exista stiri false.Fireste, cand este vorba de stiri false, sunt nenumarate cazurile care nici macar nu merita sa fie bagate in seamna.As aminti, de exemplu, o stire conform careia dangatul de clopot le este fatal tuturor virusurilor si bacteriilor. O firma cu pretentii serioase a preparat un extras din usturoi care indeparteaza infectia prin efectul miraculos - recunoscut de altfel - al mirosului specific.Exista si la nivel neasteptat de inalt personalitati care isi dau cu presupusul. Presa relata recent ca presedintele Republicii Belarus, Lukashenko, ar fi indemnat cetatenii sa consume multa vodka in aceasta perioada de pandemie, intrucat alcoolul dezinfecteaza.N-as comenta altfel, decat observand ca dezinformarile sunt cunoscute din vechime. Generatii intregi din trecut au platit scump campaniile unora, duse pentru dezinformarea altora. As vrea sa ma refer la cateva exemple.La inceputul primului mileniu, cand lumea din jurul bazinului mediteranian era framantata de lupte acerbe intre crestini si politeisti, acestia din urma cautau sa-i compromita pe cei dintai, lansand zvonuri ca ar fi canibali, poligami si chiar ca ar practica incestul.La randul sau, apologistul crestin Lactantius declansase o campanie de denigrare a anti-crestinilor, lansand fabulatii neimaginabile cu privire la cruzimea si la comportamentele lor inumane.Tensiunea a durat cateva secole si a culminat in anul 1475, cand se raspandise stirea falsa ca un copil crestin, pe numnele sau Simonino, ar fi fost ucis de evrei. Istoriografia consemneaza ca, urmare zvonului, un numar mare de evrei au fost arestati si torturati, iar 15 dintre acestia au fost chiar arsi pe rug.Faptul ca si unii, si altii raspandeau stiri false despre ceilalti, ca sa indemne la ura, l-au confirmat istoricii abia in scolele XVIII-XIX, dupa ce zvonurile facusera mii de victime, timp de trei secole la rand.In istoria stirilor false, noi romanii ocupam un loc de prim rang datorita scriitorului irlandez Bram Stoker, autorul romanului "Dracula", aparut la 1897. Fireste, fara sa-si dea seama ca romanul sau va fi purtatorul unei stiri false, autorul l-a folosit pe Vlad Tepes al nostru ca model pentru vampirul din roman.Lasand la o parte faptul ca adevarul istoric este departe de cele descrise, Dracula a intrat in memoria mai multor generatii cu imaginea lui de vampir sadic, violent, neinduplecat. Mutatis mutandis, asa extrapolau unii si imaginea locuitorilor din spatiul nostru carpato-dunarean, caruia ii apartineau.Faptele demonstreza ca imaginea produce mai mare impact asa cum o formeaza un scriitor de talent, decat asa cum o relateaza un simplu calator, cum a fost ofiterul britanic Sir James Edwerd Alexander, care ii caracteriza candva pe locuitorii tarii noastre ca fiindPoate Vlad Tepes, devenit Dracula, este cel mai elocvent exemplu despre felul cum istoria poate schimba imaginile si cum tot ea le poate drege in timp. Si cauzele coronavirusului, tot istoria le-ar putea explica. Dar nu stiu cand.Pana atunci, cel mai intelept este sa ne spalam cat mai des pe maini si sa stergem clantele de la usi cu dezinfectant, atunci cand vine postasul cu pensia. E bine sa purtam si masti, dar nu se gasesc si, ca urmare, se pare ca nici nu prea sunt importante. Or fi vreun fake.