Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea stirilor false si a dezinformarii, din care face parte si o romanca

Ziare.

com

Este vorba despre prof. dr. Alina Bargaoanu (foto), decanul Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) Bucuresti, dupa cum se arata in lista oficiala a membrilor acestui grup. Expertii vor stabili o strategie la nivelul UE pentru combaterea stirilor false, "", se arata in comunicatul Comisiei Europene. Grupul condus de, profesor la Universitatea Utrecht si specialist in proprietate intelectuala, drepturi de autor si legislatie media, este format din reprezentanti ai societatii civile, mass-media sau persoane din mediul academic. Acestia au fost selectati in urma unui apel lansat in noiembrie, la finalul caruia au fost primite peste 300 de aplicatii.Prima intalnire este programata sa aiba loc pe 15 ianuarie, iar rezultatele vor fi prezentate in primavara acestui an, cel mai tarziu in aprilie, informeaza CE.Expertii selectati vor oferi recomandari Comisiei cu privire la fenomenul raspandirii stirilor false, definirea rolurilor si responsabilitatilor celor implicati, dimensiunile internationale si riscurile corespunzatoare.