Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti (din 1992) si deputat european (din 2009).

Sigur, dupa cateva ceasuri, aflam c-a fost doar un zvon sau ca la mijloc a fost o provocare ori o neintelegere, poate chiar o eroare voita a adversarilor, sau - in cel mai bun caz - ca nu meritam sa avem chiar acum raspunsuri la unele intrebari.Dar cum ar fi aratat realitatea, daca s-ar fi confirmat ce ni s-a prezentat, saptamana trecuta, fie si pentru cateva ore, ca sigur si neindoielnic?Sa ne imaginam o clipa ca...Dancila a demisionat.Kovesi a fost revocata de presedinte. PSD e in stare sa organizeze un "miting urias", cu un milion de participanti, pentru a sustine "familia traditionala".Iohannis isi anunta candidatura la sefia Consiliului European.Dragnea si Tariceanu schimba Codurile Penale, dar nu pentru a-si usura situatia personala, ci pentru a moderniza sistemul de justitie.Romania isi muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Daca toate astea s-ar fi petrecut efectiv, am fi avut oare acum...Un premier de la PSD mai bun decat "privilegeata" de la Palatul Victoria Un sef al DNA mai serios si mai apreciat decat Kovesi?Un candidat de centru-dreapta la prezidentiale mai puternic decat Iohannis?O majoritate mai responsabila?O politica externa mai coerenta?Las fiecaruia libertatea sa raspunda la aceste intrebari. Ca si responsabilitatea de a reflecta la autorii zvonurilor, falselor sperante ori manipularilor care ne sunt livrate, cu darnicie, zilnic.Poate ca asa vom incepe sa intelegem care e problema politica nr. 1 a Romaniei si ce solutii avem la indemana.