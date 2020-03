Este timpul sa vorbim despre propaganda ruseasca si epidemie!

1. Manipularea "dar de ce vin trupele americane in Europa si ce legatura are cu virusul?"

2. Manipularea mistico-religioasa "sunetele de clopot distrug coronavirus"

3. Manipularea "care epidemie?"

4. "COVID-19 exista, dar e o arma biologica americana"

5. Dezinformarea "in Rusia de ce nu sunt cazuri de imbolnavire?"

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com si specialist in comunicare

Unii raspandesc ipoteze fanteziste doar din foame de atentie combinata cu habarnism si o incredere exagerata in propriile calitati intelectuale. Vedeam un video pus de un cantaret, idol al unora cu varsta (nu stim daca, uneori, si IQ) sub 20 in care explica el cum povestea cu COVID-19 e o conspiratie pentru a opri China si asa mai departe. "Ne dederam dracu'", s-ar zice la mine in Oltenia. Uite unde era analistul geopolitic!Alte lucruri nu vin insa de la habarnisti. Vin de la entitati care stiu foarte-foarte bine ce fac. Iar una dintre ele este Federatia Rusa. Pe canale neoficiale de multe ori, dar si cat se poate de oficiale, gen Sputnik. Ei doar se folosesc de habarnisti. Sovieticii inventasera chiar si un termen pentru asta "idiotii utili".Sa facem o scurta trecere in revista:Circula pe zeci de site-uri obscure informatia ca "vin trupele americane", cu sugestia - sau uneori chiar afirmatia - ca SUA ar vrea sa ocupe parti din Europa folosindu-se de coronavirus sau, depinde de sursa, sa ameninte Rusia. Circula chiar si poze cu blindate americane.Despre ce este vorba? Exercitiul Defender Europe . Adica un exercitiu al NATO, demult programat, care va avea loc in aprilie si mai si la care participa toate statele, inclusiv Romania. Nu e nicio invazie.Desigur, blindatele pline de militari nu sunt de anul asta pentru ca, fireste, exercitiile nu au inceput. De altfel, SUA au anuntat deja ca reduc numarul de trupe, existand chiar posibilitatea anularii exercitiului.De unde a pornit manipularea? De la rusi , ne spune chiar site-ul oficial al UE pentru combaterea dezinformarii rusesti, EU vs Disinformation. Distribuita pe multe canale ale propagandei rusesti Mai multe site-uri din Romania, rusofile sau doar conduse de personaje cu intelegere limitata ori scrupule inexistente, au preluat informatia.Sputnik Romania-Moldova, entitate finantata de statul rus, lanseaza manipularea epocala ca dangatul de clopot ar distruge virusul. Desigur, dangatul de clopot poate ajuta in vreme de epidemie doar daca altfel nu gasesti biserica la care are loc inmormantarea cuiva rapus de COVID-19. Misteriosii oameni de stiinta suedezi nu se stie cine sunt si cum au ajuns ei la concluzia asta.In rest, aceasta stire falsa are doar rolul de a se folosi fara scrupule de sentimentele religioase ale romanilor. De altfel, este una dintre temele predilecte ale Rusiei, care neputand concura cu atractia economica, culturala si civilizationala a Occidentului, marseaza pe tema "Estului cel bogat din punct de vedere spiritual".Media controlate de Rusia au mers pana la a pretinde ca epidemia de coronavirus este ea insasi o manipulare , nefiind reala sau fiind doar o raceala care a fost exagerata. Scopul? Depinde pe care dintre aceste mijloace de (dez) informare le urmaresti.Control politic, spune unele. Avansarea intereselor companiilor farmaceutice, spun altele.Desigur, epidemia e o ocazie perfecta sa-ti ataci rivalii geopolitici. Asa ca mai multe platforme media din Rusia, China si Iran acuza faptul ca epidemia ar fi o incercare a Americii de a-si distruge rivalii . In primul rand, China.Manipularea asta, propagata de la Zvezda, publicatie a Ministerului Apararii din Rusia sau ultranationalistul Vladimir Jirinovski, a prins pe tot globul, incat e aproape imposibil sa nu o vezi zilnic in Romania. De asta a ajuns la atatia oameni.Daca n-ati vazut-o (desigur, prezentata ca opinie personala a cuiva), inseamna ca nu petreceti timp pe retelele de socializare.Circula pe Facebook zilele astea postari ale unor cetateni (unii cu conturi suspecte, altii reali) care pretind ca in Rusia nu sunt cazuri de coronavirus. Si pun asta pe seama conducerii ferme a lui Putin, pe inchiderea granitelor cu tarile europene (informatie partial falsa) si tot asa.Realitatea e ca in Rusia sunt, in acest moment, 63 de cazuri de coronavirus confirmate oficial si exista suspiciuni ca numarul lor real este ascuns.Stirea falsa ca Rusia nu ar avea cazuri e doar o poveste frumoasa, cu scop propagandistic.PS - Cum poate Rusia raspandi asemenea povesti care ajung la o buna parte din cetatenii acestei lumi? Are, in primul rand, un buget imens, de 1,3 MILIARDE de euro.Are, de asemenea, o larga acoperire, cu televiziuni, radiouri si site-uri in fiecare limba importanta din aceasta lume.Si mai are ceva: Armate de boti (programe care distribuie automat continut) si trolli (persoane care lucreaza pentru Rusia, dar pretind ca sunt altceva - de la simpli cetateni la "vindecatoare" sau fotomodele - si care inunda retelele sociale cu continut manipulator). Raportul Senatului SUA din 2018 arata cum continutul generat de "fabrica de trolli" a Rusiei ajungea la 30 de milioane de americani pe luna in septembrie 2016. Facebook spune ca 126 de milioane de americani au fost expusi doar prin intermediul retelei sale la informatiile create de aceasta "fabrica" intre 2015 si 2017.Sa ne gandim putin: Romania, ca granita estica a NATO si gazda a scutului antiracheta, e o tinta serioasa pentru propaganda ruseasca? Apoi sa citim informatiile "neobisnuite" care circula pe retelele de socializare.