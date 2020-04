Inca doua site-uri romanesti au fost inchise pentru ca au difuzat stiri false despre coronavirus

Ziare.

Este vorba despre site-urile romania-veche.ro si justitiarul.ro.In ceea ce priveste romania-veche.ro decizia a fost luata pentru un articol numit "ATENTIE: TRUC & INSELACIUNE sau Antenele 5G si COVID?" publicat pe 17 aprilie si motivul ar fi faptul ca in articol este "negata existenta COVID-19 si sugerat ca situatia inregistrata ar fi o conspiratie prin care se incearca introducerea de cip-uri in organism prin intermediul vaccinurilor".Au mai fost vizate articolele cu titlurile:-"Adevarul din spatele virusului: Armata americana si Defender Europe 20", publicat pe 16 martie;-"Europe Defender 20 sau inceputurile unui nou razboi mondial?", publicat pe 18 martie;-"Manlio Dinucci, jurnalist italian: 20.000 de soldati americani vin in Europa in prima criza a coronavirusului", publicat pe 16 martie;- "Exercitiu militar sau operatiune secreta? Ce cauta soldatii americani in Verona, fara masti?", publicat pe 16 martie.In privinta site-ului justitiarul.ro articolul "Isteria Covid: Pretext pentru legi abuzive si limitarea drepturilor omului" publicat pe 7 aprilie a atras atentia autoritatilor.In acesta "se induce ideea ca pandemia de SARS-COV-2 ar fi creata articial si ca, in realitate, nu exista niciun pericol. Mai mult, se construieste ideea ca centrele de carantinare si de tratare a pacientilor sunt goale, fiind prezentate din SUA, acest lucru fiind, in opinia autorului, dovada clara ca pandemia nu exista".A.G.