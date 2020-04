Mia salveaza omenirea? Inca un fake news cu un star porno se distribuie pe Internet

Mia Khalifa, o tanara legenda a pornografiei, acum retrasa

"Mihaela Balanescu, de origine romana, este cercetator principal si sef de colectiv la Institutul de Alergologie si Boli Infectioase din Boston, Massachusetts. Institutul a anuntat ca este foarte aproape de obtinerea vaccinului impotriva Covid-19", se arata in mesajele distribuite.In general, distribuirile sunt insotite de comentarii ironice precum "Ne mandrim cu valorile" sau "Pe cati ai facut tu bine..." Cei mai multi dintre cei care au distribuit par sa stie cine este in realitate "Mihaela Balanescu", posibil din auzite, dar improbabil.Nu este primul fake news cu un actor porno prezentat ca medic care face furori pe retelele de socializare.Un alt actor porno, cunoscut sub numele de Johnny Sins, a fost prezentat ca Ionel Vasile, care a plecat din Dorohoi pentru a practica medicina in Statele Unite si care acum trage si el din greu in lupta cu noul coronavirus.Asa-zisa informatie despre "doctorul Ionel" avea mii de distribuiti in grupurile de pensionari."Mesajul inaltator", care ne reconfirma ca suntem salvatori ai umanitatii, a fost distribuit de peste 5.800 de ori de pe Grupul Pensionarilor (un grup Facebook, cu peste 9.000 de membri). Problema este ca 'Ionel' are mai multe identitati, localizate in diferite zone ale globului, in diferite contexte.Mai mult, domnul care apare in imagine este un actor din filme pentru adulti, cunoscut sub numele de Johnny Sins.Imaginea acestuia a fost folosita in distribuirea de mesaje inselatoare:- 2017, in Indonezia, "Ionel" este prezentat drept dr. Bernard, intr-o campanie antivaccinare- 2019, in spatiul sud-american, este prezentat drept medic argentinian, erou anonim in lupta cu incendiile din jungla amazoniana, arata organizatia Active Watch.Fosta actrita a fost activa pentru doar 3 luni in industria pornografica, insa este unul dintre cele mai cunoscute nume. Chiar daca nu mai activeaza in domeniu din 2014, Mia Khalifa este inca in topul cautarilor pe site-urile de profil, conform paginii ei de Wikipedia.Atentia asupra ei a explodat atunci cand a filmat imbracata - cel putin initial - in port traditional islamic, inclusiv un video in care partenerul ei juca rolul unui calau din organizatia terorista Statul Islamic. Desi provine dintr-o tara majoritar musulmana, Khalifa este crestina.Filmuletele controversate i-au adus amenintari cu moartea. Dupa retragerea din industria pentru adulti, Mia Khalifa a incercat mai multe cariere, inclusiv bibliotecara si gazda a unei emisiuni sportive.