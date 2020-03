Romania nu limiteaza dreptul la libera circulatie! Un document care s-a viralizat e doar un draft de lucru. Reactia lui Arafat

Ce contine documentul viralizat

Precizarile lui Raed Arafat

Este vorba despre "hotararea nr. 14 din 20.03.2020 a Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei".Inclusiv publicatii cunoscute ca Gandul sau Libertatea au prezentat acest document, ca fiind o masura deja luata.Ulterior, la insistentele jurnalistilor, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a precizat ca este vorba despre ", care este analizat la nivelul Grupului de suport tehnico-stiintific, organism in subordinea CNSSU, format din specialisti in epidemiologie si boli infectioase", insa nu este o hotarare luata oficial.Potrivit documentului, "sunt interzise deplasarile persoanelor in afara domiciliului/ resedintei cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea intre domiciliu si locul de munca, atunci cand activitatea profesionala este esentiala, si nu poate fi organizata sub forma de lucru la distanta (cu prezentarea unei Adeverinte permanenta de la angajator, anexata) sau deplasare in interes profesional care nu poate fi amanata (cu ordin de deplasare de la angajator),b) consult medical de specialitate care nu poate fi amanat;c) deplasare pentru cumparaturi de stricta necesitate la unitati comerciale din zona de domiciliu,d) deplasare pentru asigurarea asistentei pentru persoane in varsta, vulnerabile sau pentru insotirea copiilor;e) alte motive care justifica urgenta, cu detalierea explicita a traseului declarat, pe baza declaratiei, completate in prealabil, pentru a putea fi prezentata autoritatilor de control.f) deplasare scurta, langa domiciliu, pentru desfasurarea de activitati fizice individuale, in aer liber, cu excluderea oricarei forme de activitate sportiva colectiva, g) deplasare scurta, langa domiciliu, legata de nevoile animalelor de companie".Intr-o prima faza, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca este vorba despre fake news:"Ca urmare a raspandirii a acestui document intitulat "Hotararea nr.14 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei", pe canalele de social media si WhatsApp, Grupul de Comunicare Strategica va informeaza ca informatiile prezentate sunt false.Ne delimitam ferm de informatiile regasite in aceasta postare si nu incurajam astfel de abordari generatoare de panica in randul comunitatilor.Va reamintim ca distribuirea stirilor false constituie infractiune si se pedepseste, conform art. 404 Cod Penal, cu inchisoare de la 1 la 5 ani".Ulterior, GCS a explicat ca acest document exista, insa nu este aprobat si nici nu a fost inaintat spre aprobare Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta."NU este un document aprobat la nivelul Grupului de suport tehnico-stiintific si NU a fost inaintat spre aprobare CNSSU (Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta), organism abilitat sa ia decizii in astfel de situatii.Hotararile Grupului de suport tehnico-stiintific au caracter de propunere catre CNSSU, doar dupa ce sunt aprobate la nivelul Grupului de suport tehnico-stiintific.La nivelul Grupului de suport tehnico-stiintific sunt analizate diferite propuneri, pe baza scenariilor referitoare la evolutia raspandirii noului coronavirus (COVID-19), tinand cont de practica altor state care se confrunta cu aceeasi problematica", mai transmite GCS.Grupul atrage atentia ca in document nu este mentionata data de la care sunt aplicabile masurile referitoare la deplasarea persoanelor, ceea ce inseamna "ca masurile NU au aplicabilitatea imediata, fiind vorba despre propuneri aferente unor scenarii posibile cu privire la raspandirea noului coronavirus (COVID-19)".In acest sens, a fost sesizat DIICOT pentru divulgarea unor informatii care nu sunt destinate publicitatii."La nivelul Ministerul Afacerilor Interne s-a luat decizia sesizarii organelor de cercetare penala pentru infractiunea de divulgare fara drept a unor informatii care nu sunt destinate publicitatii.Inspectoratul General al Politiei Romane a sesizat DIICOT cu privire la savarsirea infractiunii de distribuite de informatii nedestinate publicitatii, sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 304 Cod Penal, fapta pedepsita cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani", mai precizeaza Grupul de Comunicare Strategica.La randul sau, Raed Arafat transmite ca momentan "Romania nu se afla in situatia altor tari cu un numar foarte mare de cazuri pana in acest moment, iar masurile pe care le propunem sunt masuri care au in continuare caracter preventiv si care sa limiteze raspandirea cat mai mult posibil asa cum este recomandat si de catre mai multe organizatii internationale"."Cert este ca si in domeniul stiintific-medical exista mai multe pareri care trebuie luate in considerare cand facem astfel de analize.Deciziile nu pot apartine unei singure persoane si trebuie discutate si puse pe masa specialistilor chiar daca la final se iau decizii care nu sunt aprobate in unanimitate", a scris, intre altele, seful DSU pe Facebook.Totodata, el face un apel la populatie sa nu ia in considerare nimic din ce se publica in spatiul public pana nu este adoptat si explicat de autoritati."Proiectul raspandit recent este doar un proiect care nu este adoptat si care cu siguranta poate suferi inca multe modificari.Din pacate, iresponsabiliateta persoanei care a facut acest proiect public cand acesta este inca pe masa discutiilor este una evidenta, inducand populatia in eroare si panica fara rost si impiedicand un proces de consultare sa fie finalizat coect si in liniste.Pe de alta parte chiar daca acest proiect este adoptat in urmatoarea perioada, total sau partial, vor fi luate toate masurile necesare pentru a sprijini populatia in perioada aplicarii prevederilor", se mai arata in postare.