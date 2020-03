Stare de urgenta in Romania: Televiziunile si site-urile care difuzeaza informatii false pot fi inchise

LIVE

Textul prezentat de Administratia Prezidentiala contine obligatiile ce revin Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) - institutie condusa de Sorin Grindeanu - in cazul propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul online cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire."Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii privati contribuie la campania de informare publica privind masurile adoptate si activitatile desfasurate la nivel national.(2) In situatia propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul online cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, institutiile si autoritatile publice intreprind masurile necesare pentru a informa in mod corect si obiectiv populatia in acest context.(3) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.(4) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa blocheze, imediat, accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.(5) La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii,si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale".Amintim ca incepand de astazi presedintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgenta in Romania.