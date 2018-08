Un specialist roman din SUA a dezvoltat un sistem digital pentru depistarea stirilor false

Ziare.

Sistemul digital poate fi folosit de platforme precum site-uri de stiri si motoare de cautare online, pentru filtrarea articolelor care au scopul dezinformarii, informeaza Digital Trends."La fel ca toata lumea, am fost deranjati de efectele negative pe care stirile false le pot avea asupra evenimentelor politice majore si asupra vietii de zi cu zi", a declarat Rada Mihalcea, profesor de Stiinte Informatice la Universitatea din Michigan si dezvoltator al proiectului."Grupul meu a efectuat aproape zece ani o activitate semnificativa pentru detectarea mesajelor false. Am observat o oportunitate majora de abordare a unei probleme societale prin expertiza pe care am acumulat-o de-a lungul anilor", a explicat Rada Mihalcea pentru Digital Trends.Rada Mihalcea si echipa ei au dezvoltat un algoritm lingvistic care analizeaza discursurile scrise, verificand structura gramaticala, punctuatia si complexitatea, elemente care pot semnala o stire falsa.