Angajatii Google si Facebook raman sa lucreze de acasa pana in 2021

Ziare.

com

Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a declarat ca angajatii care pot sa isi faca munca de acasa vor ramane la domiciliu tot anul 2020, iar cei care trebuie sa se intoarca la birou o vor face incepand cu luna iulie, cu masuri de protectie necesare, relateazaAceeasi decizie a luat-o si Facebook, potrivit presei americane. Reteaua sociala are in plan o redeschidere a unor birouri incepand cu 6 iulie, dar toti angajatii care vor pot sa continue sa lucreze de acasa pana in 2021.Mark Zuckerberg anuntase deja de luna trecuta sa grupul pe care il conduce nu va organiza intruniri mai mari de 50 de persoane cel putin pana in iulie 2021.