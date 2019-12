Cele mai frumoase reclame de Craciun (Video)

Ziare.

com

Au trecut 27 de ani de cand micutul Dean Cooke, pe atunci in varsta de sase ani, a apelat la o carte groasa pentru a ajunge sa sarute o fata sub vasc. Si chiar daca acum cartile de telefon Pagini Aurii nu mai sunt absolut deloc folosite, Dean Cooke spune ca lui i se mai intampla sa fie recunoscut uneori pe strada.Unii considera ca firma Coca Cola a oferit o alta semnificatie Craciunului. Nu se stie exact cum, dar cu siguranta este una dintre firmele ale caror reclame au devenit emblematice pentru sezonul sarbatorilor. Reclama de mai jos este una dintre celebrele variante in care camioanele Coca Cola ne anunta ca vin sarbatorile. Aceasta a fost realizata in 1995.John Lewis a lansat prima reclama de Craciun in 2007. De atunci, in fiecare an sunt printre cele mai asteptate si in fiecare an sunt pline de surprize.In 2014, Sainsbury's a realizat o reclama inspirata dintr-un moment celebru din Primul Razboi Mondial, cand inamicii au pus punct pentru cateva clipe conflictului si au sarbatorit impreuna Craciunul.In 2015, o reclama de Craciun a starnit lacrimile tuturor celor care au privit-o si a adunat milioane de afisari. Spotul pentru Edeka spune povestea unui batran care locuieste singur si pe care familia nu il mai viziteaza. In prag de sarbatori, copiii acestuia primesc o scrisoare in care sunt anuntati ca batranul a murit. Copiii vin la casa parinteasca pentru inmormantarea tatalui sau, moment in care gasesc masa puna in sufragerie si pe tatal lor care ii astepta la masa.Reclama unui magazin din Tara Galilor a devenit viral in aceasta luna. Reclama Hafod Hardware are pe fundal melodia "Forever Young" si aduce in prim plan un copil in viata unui adult. Micutul se trezeste, se spala pe dinti, pleaca la munca, un magazin. Ajuns aici apare maturand podeaua, stergand praful sau servind clientii. Practic... o zi de munca din viata unui adult interpretat de un copil. La sfarsitul zile de munca, micutul inchide magazinul si pleaca spre casa incercand sa care in spate un brad pentru Craciun. Acela este momentul in care baiatul se transforma in adult.Reclama din acest an a Very.co.uk. spune povestea unei comunitati care se uneste pentru a-i oferi lui Sidney, un barbat singur, un Craciun pe care nu il va uita niciodata.Dogs Trust a lansat o reclama foarte emotionanta sub sloganul "Un caine este pe viata, nu doar pentru Craciun", incercand sa atraga atentia asupra numarului mare de animale de companie abandonate, dupa ce in preajma sarbatorilor au fost oferite drept cadou.A.G.