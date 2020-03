Cum respecta romanii restrictiile impuse de pandemia de coronavirus

Ziare.

Aflam de la surse ca in nordul tarii, mai exact in Botosani, lucrurile sunt cam la fel. Conform botosaneanul.ro , ziar online local, sunt facute verificari si in cazul persoanelor aflate in izolare, la domiciliu si inclusiv in localuri publice.In numai 24 de ore in judet au fost inregistrate amenzi in valoare de 20.800 de lei.Printre altii si patronii au fost amendati pentru ca nu si-au suspendat activitatea.Cu atat mai mult gresesc si botosanenii, cu cat sunt in desfasurare si ample actiuni de dezinfectare pe strazi si in spatii publice.Unii nu cred, altii se incapataneaza sa creada ca este totul atat de grav.Totusi, avand exemplul tarilor vecine care au o evolutie notabila a acestei pandemii, romanii ar trebui sa aiba deci si o lectie despre ce sa evite.Regretabil totusi, sunt si batrani care isi poarta singuri de grija si ajung sa se expuna mediului exterior aproape zilnic. Nu isi pot face prea multe provizii intr-o zi.O alta clasa de persoane sunt cele care locuiesc cu copii mici, singure fiind.Daca ne gandim la cei care inca nu au venit din diaspora, ce au acasa sotii cu copii mici, iata din nou cum ajung din nevoie de anumite produse sa iasa oricand din locuinta.In alte cazuri, in media au fost dezvaluite si scuzele hilare ale romanilor gasiti pe strada fara sa aiba declaratia pe propria raspundere sau adeverinta de la locul de munca: plimbarea animalului de companie insemnand un peste in punga sau o pisica ce sta pe bancheta din spate a masinii.Un alt caz a fost chiar desprins din filme - tanar care spunea politistilor ca merge sa o ajute pe bunica sa; in realitate, persoana despre care tanarul vorbea murise de peste 10 ani.Partea buna este ca formularul ce trebuie completat pentru a justifica parasirea domiciliului, declaratia pe propria raspundere, poate fi completata si de mana.Nu este gresit nici daca aceasta este in varianta foto, inmanata politistilor spre a fi vazuta pe telefon sau tableta.Dincolo de cat de hilar pare si de cifrele ce insumeaza amenzile date, vorbim despre faptul ca oamenii se sperie si in conditii exceptionale au reactii dintre cele mai neasteptate sau chiar ciudate.Unii se pot manifesta chiar prin negarea pericolului existent.Constransa, o persoana are tendinta de a exagera pentru a-si arata nesupunerea, frustrarea, nemultumirea.Starea de alerta continua in Romania. Situatia este cu atat mai alarmanta, cu cat unele spitale sunt focare de infectii, iar numarul celor confirmati cu coronavirus pare sa se inmulteasca de la zi la zi.Specialistii spun ca nu trebuie sa fie panica raspandita, ci sa incurajam pe toata lumea la un comportament responsabil cu privire la respectarea masurilor impuse.