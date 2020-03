Guvernul a lansat un site oficial de stiri pentru combaterea fake-news pe coronavirus

mai sunt in lucru urmatoarele platforme

"Operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si digitalizarea Secretariatului General al Guvernului sunt prioritati ale mandatului meu, deoarece ne dorim ca prin informatizarea administratiei publice sa reconstruim increderea in institutiile statului.In aceasta perioada, in care populatia este greu incercata, este esential ca oamenii sa fie foarte bine informati, din surse oficiale si verificate. In acest sens, a fost lansata platforma online COVID-19 Stiri Oficiale , al carei obiectiv principal este combaterea dezinformarii si a fake news-urilor", a declarat secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase.Reprezentantii Guvernului spun ca platforma online COVID-19 Stiri Oficiale centralizeaza doar informatii din surse sigure, precum comunicatele oficiale ale Grupului de Comunicare Strategica constituit de Guvernul Romaniei, hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta si inregistrarile conferintelor de presa sustinute de oficialii cu responsabilitati in domeniul managementului situatiilor de urgenta.Proiectul COVID-19 Stiri Oficiale este realizat in baza unui protocol de colaborare semnat intre Secretariatul General al Guvernului si organizatia neguvernamentala Code for Romania.Totodata,- date anonimizate cu privire la cazuri,- centralizarea si monitorizarea persoanelor aflate in autoizolare,- centralizare si monitorizare/ comunicare suport,- chestionare care pot sa ajute populatia sa inteleaga situatia si- colectarea coerenta si in siguranta a ajutoarelor."Prioritatea zero a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei in aceste zile este punerea la dispozitia cetatenilor si a institutiilor publice a oricarei solutii electronice care poate duce la prevenirea raspandirii virusului COVID-19.Vorbim de platforme de informare, comunicare sau gestiune a serviciilor publice care ajuta cetatenii sa ia decizii corecte si sa limiteze expunerile acestora. Le multumim voluntarilor care ne ajuta in acest demers, precum si institutiilor care au inteles ca tehnologia poate fi mai utila ca oricand pentru cetatenii romani de pretutindeni", a declarat Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.A.G.