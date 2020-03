datelazi.ro - Guvernul a lansat noua platforma online cu informatii despre epidemia din Romania

Datelazi.ro

Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca noua platforma reprezinta o sursa oficiala de informare pentru public si reprezentantii media.prezinta infografii actualizate periodic pe baza datelor furnizate de autoritatile competente."Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si organizatia neguvernamentala Code for Romania, a lansat o noua platforma online din ecosistemul de combatere a efectelor COVID-19, DateLaZi (datelazi.ro), componenta a proiectului stirioficiale.ro.Informatiile publicate pe datelazi.ro reprezinta o sursa oficiala de informare pentru public si reprezentantii media si face referire la situatia in desfasurare determinata de raspandirea infectiei cu coronavirus (COVID-19).Datelazi.ro prezinta infografii actualizate periodic pe baza datelor furnizate de autoritatile competente. Acest proiect este realizat pro-bono de Code for Romania in parteneriat cu Guvernul Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei", se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica remis joiSaptamana trecuta, Guvernul a lansat si platforma online COVID-19 Stiri Oficiale ( stirioficiale.ro ), precizand ca obiectivul principal este combaterea dezinformarii si a fake news-urilor.Reprezentantii Guvernului au anuntat ca platforma online COVID-19 Stiri Oficiale centralizeaza doar informatii din surse sigure, precum comunicatele oficiale ale Grupului de Comunicare Strategica constituit de Guvernul Romaniei, hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta si inregistrarile conferintelor de presa sustinute de oficialii cu responsabilitati in domeniul managementului situatiilor de urgenta.I.O.