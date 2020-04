Scrisoare adresata industriei online din partea editorilor din SATI

Ziare.

In acest context, va supunem atentiei apelul nostru pentru sustinerea presei digitale responsabile, prin aplicarea unor criterii etice in decizia de alocare a bugetelor de comunicare online.In ultimele saptamani, redactiile s-au reorganizat pentru a munci mai eficient de la distanta. Jurnalistii depun eforturi constante pentru a informa corect audienta pe subiectele de interes din aceasta perioada, programul s-a transformat si putem sa spunem ca, astazi, se lucreaza 24 de ore din 24, pentru a raspunde interesului crescut al publicului.In acelasi timp, pe masura ce traficul site-urilor, atat cele de stiri, economice sau de lifestyle, a atins niveluri record, observam un record negativ in investitiile in comunicarea comerciala a partenerilor nostri. Diferiti factori se cumuleaza in atingerea acestui record negativ, unii dintre acestia putand fi evitati sau stopati.Observam o tendinta a companiilor de a bloca publicitatea in paginile care contin subiecte precumsau. Conform rezultatelor SATI (Studiul de Audienta si Trafic Internet), in luna martie 2020, peste 50% din utilizatorii unici acceseaza pagini ce contin subiectulsauAcesti utilizatori realizeaza 87% din totalul afisarilor celor aprox. 200 de site-uri masurate in sistemul SATI , 87% din afisarile disponibile pentru comunicarile comerciale sau de alta natura.Nici site-urile din alte categorii de interes, in afara de cele de stiri generaliste sau economice, cum ar fi cele de lifestyle feminin, nu se abat de la acest trend, cu 67% din afisari generate pe pagini care contin aceste subiecte. Aceste rezultate, printre altele, demonstreaza interesul deosebit pe care publicul il arata subiectului momentului si relevanta paginilor ce contin aceste informatii.In plus, aceasta asociere contextuala este permisa in alte medii de comunicare, unde publicul urmareste, in mod legitim, aceleasi subiecte - de exemplu la televiziune, in radio sau presa scrisa, chiar daca, practic, aceasta disociere ar fi posibila.Chiar si in mediul online, aceasta asociere este permisa in toate platformele globale social media, care afiseaza mesaje comerciale in pagini cu subiecte legate de "covid 19".Consideram necesar ca utilizarea de catre clienti a facilitatilor tehnice oferite de siteurile romanesti, aceea de a evita asocierea unor comunicari comerciale cu anumite teme sau cuvinte-cheie, sa fie utilizate in mod echilibrat, sa respecte principiul echitatii si sa nu afecteze in mod discretionar doar veniturile publisherilor locali online.Criza pandemica globala acapareaza aproape in totalitate atentia publicului, firesc, in aceste zile: ignorarea acestor utilizatori sau pagini inseamna, de fapt, ignorarea interesului public legitim, prin excluderea a peste jumatate din audienta site-urilor din Romania, iar, pentru platformele de stiri, vorbim chiar de excluderea a 95% din volumul afisarilor si postarea comunicarilor dumneavoastra comerciale in pagini putin relevante pentru public.Cu toate ca intelegem presiunea financiara adusa de aceasta criza asupra tuturor industriilor si reducerea bugetelor de marketing pentru anumite categorii afectate grav de aceasta situatie, e important ca, in construirea bugetelor, aceste constrangeri sa nu devina si mai mari, sub presiunea blocarii cuvintelor cheie care tin de criza sanitara, exclusiv in site-urile romanesti responsabile, care ofera aceste tehnologii cu buna-credinta.De asemenea, facem un apel catre intreaga industrie media, de la clienti si pana la agentiile de media, sa prioritizeze, in campaniile lor, mai ales comenzile catre editorii romani responsabili, care informeaza corect si echilibrat si sa evite asocierea cu titlurile alarmiste si cu site-urile care promoveaza clickbait, fake news si care au facut un model de business din a colecta venituri, cu orice pret, folosind platforme globale de advertising si, in unele cazuri, chiar si solutii care promoveaza publicitatea inselatoare (domeniul medical fiind "preferatul" acestei perioade).In acest moment, vrem sa le asiguram echipelor noastre un viitor stabil, iar, in contextul actual, acest lucru este pus in pericol, pentru ca veniturile pe care ne bazam scad, nu doar prin reducerea unor bugete de comunicare, dar si prin aplicarea unor reguli sau masuri neadaptate complet la situatia si subiectele actuale.Dorinta noastra este sa lucram impreuna, pentru a gasi cele mai bune solutii in aceasta situatie, pentru a o depasi. Vrem sa sustinem cititorii cu informatii esentiale si vrem ca acestia sa gaseasca, pe langa un continut de calitate, si publicitate adaptata nevoilor lor.Va multumim,