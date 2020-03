Tensiuni la nivel inalt: China anunta ca va expulza jurnalisti americani

Ziare.

com

De asemenea, a solicitat ca respectivele publicatii, precum si revistele Voice of America si Time, sa furnizeze guvernului chinez informatii detaliate despre operatiunile lor, relateaza New York Times Anuntul facut de Ministerul Afacerilor Externe al Chinei vine la cateva saptamani dupa ce administratia Trump a limitat la 100 numarul de cetateni chinezi care ar putea lucra in Statele Unite pentru cinci organizatii de stiri chineze controlate de stat.In documentul remis marti se mai arata ca "jurnalistilor americani nu le va mai fi permis sa lucreze in Republica Populara Chineza, inclusiv in regiunile sale administrative speciale din Hong Kong si Macao".Un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe a declarat ca deciziile "sunt contramasuri total necesare si reciproce pe care China este obligata sa le ia ca raspuns la opresiunea nejustificata pe care organizatiile media chineze o experimenteaza in SUA. Ceea ce au facut SUA este sa vizeze exclusiv organizatiile media chineze si, prin urmare, sunt determinate de o mentalitate de un Razboi Rece si de prejudecati ideologice".China le-a cerut jurnalistilor americani, ale caror acreditari urmau sa expire la sfarsitul acestui an, sa predea legitimatile in temen de zece zile.I.G.