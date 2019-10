VoiceNews.ro, aplicatia smart care iti citeste stirile din surse sigure

Ziare.

com

Voicenews.ro este un proiect dezvoltat de echipa Europa FM si reprezinta pasul urmator in materie de stiri, fiind o platforma in care totul este scurt si la obiect, dar mai ales este pregatit pentru integrarea cu dispozitive smart care pot fi controlate prin intermediul vocii.Proiectul a fost dezvoltat prin Digital News Innovation Fund (DNI) al Google si a fost perfectionat in ultimul an, astfel incat sa poata fi controlat vocal si sa ofere prin vocea unor jurnalisti sau cu ajutorul AI stirile importante rapid, grupate pe regiuni sau domenii de interes."Pornind de la obiceiurile de consum si de la limitarea multor utilizatori la o singura sursa pentru informare, VoiceNews.ro cauta sa ofere intr-un singur loc acea sursa care vine cu informatia corecta, completa si mai ales verificata.Cum tot mai multi utilizatori, inclusiv din Romania, se orienteaza catre dispozitive smart si cauta sa faca mai multe operatiuni in acelasi timp, VoiceNews.ro ofera informatiile rezumate cu ajutorul unei voci prietenoase.Voicenews.ro se adreseaza oamenilor care nu au timp sa consulte mai multe surse pentru a gasi informatia completa si verificata, asa ca jurnalistii din spatele platformei fac aceasta analiza si recomanda o sursa de incredere pentru fiecare subiect.Fie ca este accesata vocal plaforma sau traditional, in aplicatia Voicenews.ro sau prin www.voicenews.ro informatia este accesibila intr-un scurt rezumat de cel mult 1-2 paragrafe si un titlu mereu informativ.Nu cautam ca rostogolim fenomenul de click-bait pentru mai multe vizualizari, ci sa atragem spre stiri si o informare corecta si pe cei care considerau ca acest lucru este un mare consumator de timp.Promisiunea noastra este ca in cel mult 5 minute, la finalul unei zile, oricine poate avea acces la un sumar audio cu cele mai importante informatii de interes national, international sau doar regional. Pentru cei care vor mai multe detalii despre un subiect, acestea pot fi accesate simplu cu ajutorul surselor recomandate de VoiceNews.ro", explicaProiectul este gandit drept o plaforma menita sa aduca "news for the new generation", care poate fi accesata pe www.voicenews.ro , prin intermediul aplicatiei pentru Android IOS , Smart TV, in Google Home - Smart Speaker & Home Assistant. "Buletinul de stiri" poate fi controlat vocal si direct de pe desktop sau mobil prin intermediul browserului Google Chrome.Solutiile tehnice pentru platformaau fost dezvoltate impreuna cu echipa de programatori BlackBullet Pentru o pronuntie cat mai fidela si corecta in limba romana, VoiceNews.ro a semnat un parteneriat cu, specialistii de aici punand bazele unui motor TTS (Text To Speech) - Romanian TTS.Astfel, stirile pot ajunge la utilizatori mai rapid, fiind eliminat practic timpul necesar inregistrarilor intr-un studio.Aceasta caracteristica este una care sufera imbunatatiri permanente, pe masura ce proiectul VoiceNews.ro se dezvolta si aduna surse si stiri suplimentare."Lansarea publica a platformei VoiceNews.ro vine in plina campanie electorala, intr-o perioada cu framantari politice interne, dar si cu evenimente internationale care modeleaza istoria, astfel incat misiunea nostra de a filtra stirile si de a elimina sursele de fake news este cu atat mai importanta", considera