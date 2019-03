Diversiuni de scoala veche. Cazul Digi24

Cazul Digi24

Scopul manipularii

Ziare.

com

Ca un facut, in Romania, ori de cate ori e criza ori bat la usa alegeri, au loc spectaculoase miscari de trupe, unde te astepti mai putin. De pilda, in strada. Ultima a devenit recent nu doar gazda unor manifestatii firesti impotriva cleptocratiei care face de rusine Romania, anihilandu-i independenta Justitiei, spre a arunca tara din modernitate intr-un tenebros sistem neofeudal.Aceeasi strada s-a prefacut si in scena unei alarme ad-hoc impotriva unor imaginare "tancuri ale revolutiei pluri-sexuale". De parca senilele inventatelor blindate chiar ar reprezenta un pericol major si iminent.Unul de ordinul expulzarii Romaniei din Europa in barbarie. Ceea ce nu inseamna ca primejdia smintirii prin neomarxism cultural a unor segmente tot mai ample ale societatilor occidentale ar fi pura fantasmagorie. Inseamna doar ca pe romani nu acest pericol ii paste acum. Ci riscul diversiunilor.Intre ele sunt si cele postpostmoderne precum ale noii drepte vechi, adunate sa-si manifeste griji sexuale, situate la ani-lumina de alarma justificata a societatii civile, a magistratilor, a actorilor, a acelei paturi de mijloc care, din tara si din strainatate, asigura, in prezent, prin munca asidua, bruma de bunastare de care se mai bucura romanii.Si pe care cleptocratia ar vrea sa si-o insuseasca integral.Rezultatul diversiunilor, care, tot ca un facut, obtin perpetuu platforme generoase in mass media, e mereu acelasi. Multi isi pierd nordul si nu mai inteleg pe ce lume se afla.Pentru ca numarul lor sa creasca, sporind si sprijinul pentru un regim tot mai vadit ticalos, mancurtizarea ia amploare peste tot, nu doar la televizorul de mintit poporul. Ci si la ziare, site-uri si alte televiziuni. De preferinta la cele ce-au parut ferm ancorate in opozitie. Si care, "convinse" cu publicitate manoasa, ori santajate, intra subit in deriva si "se reorienteaza", inainte de a disparea, ca prin farmec, in buzunarul vestei Puterii.I s-a intamplat asa televiziunii Digi24? Nu putini se tem pe buna dreptate de aceasta alternativa, dupa demiterea ex-redactorului-sef al site-ului Digi, Dan Turturica, a adjunctului sau, Laurentiu Mihu, precum si dupa concedierea altor jurnalisti din echipa sa.Turturica ii preluase carma in 2015. N-am citit, sub semnatura sa, articole neverosimile, tendentioase ori manipulatoare. Nici sub a lui Laurentiu Mihu. Prin urmare, nu mi-e clar defel de ce a trebuit sa fie concediati.Intr-o interventie pe Facebook, fostul redactor sef sugereaza, prudent, ca s-ar fi schimbat politica editoriala a postului.Se deduce din analiza reactiei eminentului jurnalist, ca ar fi respins cereri sau presiuni la adresa echipei sale, de a pune batista pe tambal si de a-si astupa urechile la glasul propriei constiinte.Se intelege ca Turturica si ai sai au rezistat solicitarii de a reduce la Digi24 intensitatea condamnarilor regimului dragniot si de a nu-si mai adecva forta critica nivelului tot mai inalt al ingrijorarii iscate romanilor de directia vadit gresita in care Guvernul Dancila impinge tara, la ordinele sefului PSD.Or, "a adopta un ton de pace cand in jurul nostru e razboi, un razboi pe care nu noi l-am pornit, ar fi insemnat sa ne tradam constiintele si sa ne abandonam cititorii", a afirmat, in context, Turturica.In redactie, Digi24 tace. Simultan, impotriva lui Turturica s-au pornit la turatie maxima motoarele interventiilor critice. In contraofensiva neoficiala menita sa apere Digi24 s-au strecurat sageti sceptice, denigratoare sau manipulatoare ale unor fosti colegi, inclusiv de la ziare sau posturi, la care Turturica a lucrat inainte ca ele sa devina trompete ale cleptocratiei si jertfe ale unor reorientari politice "utile".S-au auzit diverse, in aceasta ordine de idei. S-a afirmat, dar fara probe, ca ar fi un "acoperit". Ca e un "mare bogatas". Ca a fost omul oligarhilor, in speta al lui SOV. Ca ar face pe mironosita, dar nu e usa de biserica. Si ca la mijloc ar fi o "nevinovata" reorientare a postului Digi24 de la USR spre PNL.Ca si cum ar exista jurnalisti pro-democratici si pro-europeni importanti care sa nu fi fost calificati drept "acoperiti", daca au pricinuit dureri crapuloaselor regimuri postcomuniste.Ca si cum ziaristii romani relevanti, care nu traiesc in strainatate, n-au trecut mai toti, candva, pe la posturi aflate in proprietatea unor oligarhi. Ca si cum ar fi cineva usa de biserica. Ori PNL n-ar fi un partid blatist.Inutil de subliniat ca asemenea afirmatii, de natura sa starneasca ura si invidia, sa distraga atentia, sa divizeze Opozitia si sa transforme victima unei concedieri din potential martir al libertatii presei, intr-o figura detestabila, sinistra, fac parte din arsenalul de instrumente si manipulari ale fostei politii politice comuniste.Iar a le colporta inconstient nu mi se pare mult mai inocent decat a le inventa.Toate acestea sunt alarmante la culme intr-o tara a carei presa e castrata de penali si corupti. Ale carei televiziuni de stiri ar trebui sa fie libere de ingerinte politice, dar, in fapt, sunt ingenuncheate, parca, fara drept de apel.Sunt televiziuni care, asa cum s-a intamplat repetat, demit jurnalisti ori le revoca invitatiile pe baza de pretexte stravezii sau fara indicatie de motive. Institutii, ai caror producatori de buna-credinta se vad frecvent chemati la ordine de cerberi in postura de cenzori ai puterii pesediste.Daca vrea sa-si apere credibilitatea si doreste s-o protejeze si pe a unei prese pe care o stie extrem de vulnerabila, o televiziune ca Digi24 ar fi util, chiar daca nu s-ar sti cu musca pe caciula, sa se explice persuasiv. Sa lamureasca, de pilda, convingator si in detaliu, de ce, dupa ani de fructoasa cooperare, se desparte brusc, intr-un moment de mare criza, indusa partial de razboiul hibrid rusesc, de o echipa de vadita calitate. In caz contrar, n-ar trebui sa se mire daca multi vor inchide, dezgustati, televizorul.