Netflix a estimat gresit cresterea numarului de abonati si i s-au prabusit actiunile

Numarul total al clientilor lunari ai Netflix a atins 130 de milioane la nivel mondial, cu un milion mai putin decat estimarile Thomson Reuters, in conditiile in care a adaugat programe noi, intre care "Lost in Space" si sezoane noi ale "Jessica Jones" si "13 Reasons Why"."Am avut un trimestru al doilea bun, dar nu stelar", potrivit unei scrisori adresate de companie actionarilor, arata Reuters.Netflix a explicat ca a supraestimat fluctuatiile trimestriale ale ritmului atragerii de clienti noi.Inainte de publicarea raportului referitor la rezultatele din trimestrul al doilea, actiunile Netflix isi dublasera valoarea in 2018, depasind cu mult cresterea de 3,7% a indicelui S&P 500. Dupa inchiderea tranzactiilor de luni, de la bursa din New York, actiunile Netflix au scazut cu 14%, la 343,6 dolari pe unitate.Investitorii sunt devastati de estimarile Netflix pentru trimestrul al doilea care nu s-au adeverit. Acum viitoarele estimari sunt suspecte si decimeaza valoarea actiunilor, a explicat Eric Schiffer, director general al fondului de investitii Patriarch.Wall Street anticipa ca Netflix va inregistra o crestere puternica, pe fondul cererii de divertisment online la nivel global. Compania cheltuie masiv pentru atragerea de clienti, bugetand 8 miliarde de dolari pentru programe si 2 miliarde de dolari pentru marketing, in 2018.Netflix a atras 670.000 de abonati in Statele Unite, cu mult sub asteptarile analistilor, de 1,19 miliarde, potrivit Thomson Reuters.La nivel international, compania a atras 4,47 milioane de abonati, in timp ce analistii anticipau 4,97 de milioane.Profitul pe actiune este de 85 de centi, peste estimarile analistilor, de 79 de centi. Veniturile totale au urcat cu 40,2%, la 3,91 miliarde de dolari, in timp ce analistii prognozau 3,94 miliarde de dolari.Pentru actualul trimestru, Netflix a anticipat atragerea altor 5 milioane de clienti.