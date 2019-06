Adrian Sarbu face trei televiziuni noi: un post de comedie, unul de business si unul de stiri

Ziare.

Este vorba despre Aleph Business, televiziune generalista, Aleph News, tematic informativ, si Aleph Comedy, tematic divertisment, arata Pagina de Media Compania care va opera licentele celor trei televiziuni este Aleph Media SRL, la care este actionar Cristina Iacob, care a regizat "Selfie" si "Oh, Ramona" si iubita omului de afaceri.Adrian Sarbu a anuntat ca urmeaza sa mai faca doua televiziuni si a cerut licente pentru un post educativ si unul de lifestyle.Sarbu, care impreuna cu Marius Tuca a mai lansat si Smart TV, spune ca publicul pentru aceste televiuni este unul educat, din mediul urban, cu varsta cuprinsa intre 18 si 54 de ani, cu un venit lunar peste medie."Sunt niste canale care exprima interese pentru un public pe care noi vrem sa-l atingem. Un public cu un venit peste mediu si cu educatie superioara care nu-si gaseste astazi locul in televiziunea de cablu.Aceste trei canale sunt prima parte dintr-un grup de cinci canale pe care vrem sa le lansam. Mai avem in plan unul de educatie si altul de lifestyle, tot sub aceasta umbrela, Aleph.Aleph va fi, dupa lansarea canelelor, o platforma gen Netflix, in care continutul tuturor canalelor va fi integrat si evident ea va fi operata din punct de vedere business dupa modelul platformelor tip VOD.Initial, vom pleca cu canale separate, pe cablu, satelit si online si ulterior programele vor fi adunate in acest cloud pe care l-am numit Aleph. Principala noastra preocupare este si va fi concentrarea pe programele proprii", a declarat Adrian Sarbu.Conform sursei citate, investiile s-au ridicat la:Aleph Business - 5,4 milioane de euro.Aleph News - 1,7 milioane de euroAleph Comedy - 6,9 milioane de euro.