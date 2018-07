Asta ne mai lipsea, filme cu Stan si Bran pentru adulti!

Ziare.

com

Sotul a urcat, ajutat de prietenul Stan, de pe acoperis insa au cazut amandoi inapoi, au urcat iarasi, din nou au cazut si tot asa, fara sa pateasca nimic. In filme, totul este posibil. Cred ca sintagmapentru filme a fost inventata. Dupa o multime de peripetii, in sfarsit, antena a fost gata. Ura!S-au intors victoriosi, insa acasa au gasit-o pe doamna Bran plangand: in lipsa sotului, un necunoscut a intrat si le-a furat radioul.Pentru a privi aceasta modesta intamplare, telespectatorul este avertizat ca, daca nu are inca 12 ani, filmul nu-i de nasul lui si nu-l poate viziona decat, sau mai pe romaneste, ce tampenie: filmele cu Stan si Bran au fost din totdeauna destinate copiilor. De ce copiii de astazi (mult mai emancipati decat cei de ieri) trebuie feriti de comicariile celor doi protagonisti, dar nu trebuie feriti de buletinul de stiri - de exemplu - unde politicienii se fac intre ei sobolani, tradatori sau mincinosi?Asta cred ca n-o intelege nici Consiliul National al Audiovizualului - CNA.Si mai ciudate sunt motivele afisate pe ecran, pentru care minorii trebuie feriti (fara acordul parintilor) de filmul cu Stan si Bran: acolo pot exista scene cuIn opinia mea, cand cazi de pe acoperis fara sa patesti ceva, iar spectatorul rade si nu tremura, asta se numeste gag si nu violenta fizica. Tot gag este si bataia cu frisca, aproape nelipsita din repertoriul celor doi comici sau piedica pusa chelnerului ca sa rastoarne tava cu pahare. Adica, tot comicarie.Nici atunci cand Bran aluneca pe o coaja de banana si cade cu capul intr-o oala, nu e violenta. Este tot efect comic. Ca dovada, niciun copil, niciun adult, nimeni, nu se sperie si nu plange. Pe toti ii apuca rasul.Toti, bineinteles in afara de domnii/doamnele de la CNA, care au descoperit posibila nuditate fara conotatii sexuale la Stan si Bran.Este o contraperformanta de proportii sa le interzici copiilor filme pentru... copii, nu vi se pare? Se cunoaste de la distanta ca domnii/doamnele din CNA nu se prea obosesc sa priveasca ei insisi filmele si nu fac alt efort decat sa publice avertizarea stereotip, facuta ca un, bun la orice.Cireasa de pe tort vine insa abia acum: am observat acelasi anunt, cu acelasi text, la multe desene animate. In optica mea, asemenea anunt este ca apa sfintita: nu ajuta, dar nici nu strica.Am avut curiozitatea sa monitorizez emisiunile TV la mai mult posturi, timp de doua zile. N-am observat film, oricat de naiv si nevinovat ar fi el, fara atentionarea privind minorii si acordul parintilor. Pana acum, nu stiu ca CNA sa fi actionat cumva pentru ca atentionarile sa fie tratate altfel, decat la gramada.Iar daca minorilor sub 12 ani a ajuns sa li se interzica accesul la toate filmele, imi vine sa ma intreb: ce le mai este, totusi, permis?Raspunsul mi l-am dat singur: le sunt permise stirile (inclusiv imaginile care afecteaza emotional), publicitatea (plina cu nuditati fara conotatii sexuale),politice pline cu violenta psihica si de limbaj, din care nu dau exemple, pentru ca nu cumva sa roseasca minorii, in cazul cand citesc cele de fata.