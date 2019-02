Digi 24 isi inchide toate statiile locale. Ce se intampla cu jurnalistii postului?

Ziare.

"Digi | RCS & RDS va derula, incepand cu luna februarie, un proiect de eficientizare a activitatilor din trustul media (in special in televiziune), constand in extinderea retelei de corespondenti locali din tara si in consolidarea redactiei centrale a postului Digi 24. Totodata, pentru a optimiza utilizarea resurselor in divizia media, compania va demara procedurile privindsi va creste nivelul de dotare a echipelor de corespondenti", se arata intr-un comunicat al companiei.Digi RCS&RDS precizeaza ca, in ultimii ani, piata media si comportamentul de consum al publicului telespectator s-au modificat semnificativ, o parte din public migrand spre continuturile difuzate online sau multi-platforma. Site-urile televiziunilor sau site-urile de stiri atrag tot mai multi vizitatori, ceea ce conduce laaltor canale. Continuturile difuzate online ofera nu numai informatie de interes national si international, ci si actualitate din proximitate (regiune, localitate)."Conducerea companiei a efectuat o analiza a eficientei activitatii redactiei centrale Digi 24, a retelei de studiouri regionale si a performantelor actualei forme de organizare a activitatii media. Din aceasta analiza a rezultat ca este necesara oin divizia de media, pentru a tine pasul cu exigentele si nevoile publicului si pentru a raspunde mai bine obiectivelor companiei pe termen scurt, mediu si lung.In urma proiectului de eficientizare, reteaua de corespondenti se va mari de la 12 la 18 echipe, care vor acoperi actualitatea din mai multe judete invecinate. In acelasi timp,", se mai arata in comunicat.Conform Pagina de media , angajatii care au contracte pe perioada determinata nu vor mai avea prelungita relatia cu postul de televiziune, iar cei care au contracte pe perioada nedeterminata vor primi din partea conducerii propuneri pentru a ocupa alte pozitii.Este si cazul lui Tudor Musat, care nu va mai avea emisiuni la Digi 24, dar si alti reporteri sunt in aceasta situatie, scrie tot Pagina de media Dupa finalizarea demersurilor privind renuntarea la licentele audiovizuale, emisia statiilor regionale ale Digi 24 va inceta. Digi 24 detine, in prezent,in Brasov, Constanta, Cluj-Napoca, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Timisoara.