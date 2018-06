Petitie online impotriva publicitatii pe Antena 3 si Romania TV: Finanteaza propaganda, minciuna si discursul urii

Ziare.

com

Petitia a fost initiata de Raluca Feher de la platforma de dezbateri Frontline Club Bucharest, iar pana acum a strans peste 5,300 de semnaturi."In atentia agentiilor de publicitate si media din Romania si clientilor acestora,Stimate doamne, stimati domni,Ca urmare a modului in care televiziunile Romania Tv si Antena 3 disipeaza informatii false, denigratoare, de natura de a dezinforma si manipula in mod grav opinia publica, facem apel la intreruperea contractelor de publicitate cu televiziunile mai sus mentionate", se arata in petitie.Initiatoarea scrie ca banii obtinuti din contractele de publicitate finanteaza campaniile de manipulare a opiniei publice, "purtate in interesul unor indivizi corupti, multi dintre ei cu condamnari penale, campanii care submineaza statul de drept"."Finantarea acestor televiziuni inseamna sponsorizarea discursului urii, atragand dupa sine distrugerea coeziunii sociale, emigrarea unui numar imens de romani afectand astfel mediul economic si ducand, implicit, la pierderi pe care companiile pe care le reprezentati le vor suferi.Consideram ca boicotarea celor doua televiziuni mai sus amintite si redirectionarea bugetelor media catre institutii de presa independente ar face un serviciu inestimabil societatii, ajutand la informarea corecta a cetatenilor. Totodata, sprijinind presa independenta, puteti ajuta la imbunatatirea calitatii presei romanesti", se mai arata in petitie.Petitia o puteti gasi aici: Stop publicitatii pe televiziunile mincinoase "De ce este important? Pentru ca", mai precizeaza petitia.Potrivit Ralucai Fehrer, printre semantarii petitiei se numara numeroase personalitati publice - reprezentanti ai unor ONG-uri, artisti si jurnalisti.