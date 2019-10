Romanii stau in medie la TV peste 3 ore/zi. Tinerii, mult mai putin ca seniorii. Care e postul favorit pentru ... o insula pustie

ProTV, favorit pe o insula pustie

Ziare.

com

Conform rezultatelor cercetarii Mercury Research, prezentate vineri intr-o conferinta de presa, tinerii cu varste intre 18 si 34 de ani petrec cu o ora mai putin timp la TV decat cei in varsta (de peste 55 ani), respectiv 2,9 ore fata de 3,9 ore, in medie, in timpul saptamanii.Raportul analizeaza si obiceiurile de vizionare, inclusiv televiziune si online, servicii de streaming video, calitatea imaginii si continut.Astfel, in urma centralizarii raspunsurilor, a reiesit faptul ca timpul de vizionare al programelor TV continua sa fie la un nivel ridicat: in 2019, in medie, un roman se uita la televizor timp de 3,3 ore in timpul saptamanii, iar in weekend timpul petrecut in fata televizorului creste la 3,7 ore.In acelasi context, televiziunea conventionala este liderul timpului de vizionare.Potrivit studiului SES Astra Romania, doua treimi dintre respondenti (33%) spun ca urmaresc continut video online, in medie, timp de 2,3 ore zilnic in timpul saptamanii si 2,5 ore in zilele de weekend, cu 1,2 ore mai putin decat la TV.De asemenea, 36% dintre respondenti au precizat ca si-ar schimba furnizorul de servicii TV pentru o oferta mai buna de canale HD si Ultra HD.La intrebarea daca ar fi pe o insula pustie si ar avea acces la un singur canal TV, ce post ar alege, 27% dintre romani au mentionat ProTV.La distanta mare de prima optiune se afla Antena 1 - cu 9% dintre preferinte, Kanal D (8%), TVR 1 (5%) si HBO (4%).Studiul privind consumul de TV si video in 2019 a fost realizat de Mercury Research pentru SES Romania in iunie 2019, pe un esantion reprezentativ national de 401 de persoane.Respondentii sunt persoane de peste 18 ani, care utilizeaza servicii de televiziune prin cablu, satelit sau IPTV. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de computer, intre 10 si 21 iunie.