Sa prostim poporul cu televizorul, sub ochii unui CNA indolent: O clarvazatoare flutura scenarii cu teroristi, Putin si Soros

Sambata seara, telespectatorii Antena 3 au aflat de la clarvazatoarea Maria Ghiorghiu ca a avut viziuni dezastruoase despre Deveselu, ca Romania va trece printr-o revolutie foarte grea, care se va lasa cu varsare de sange, dar si ca un copilas de doi ani implora sa nu vindem tara lui Soros.Toate ar fi fost viziuni si premonitii, Maria Ghiorghiu sustinand ca primeste asemenea mesaje de la Dumnezeu "tot timpul", fie ca e "la bucatarie, pe strada, la calculator".Redam un fragment din dialogul difuzat sambata seara la postul de televiziune citat, dialog postat ulterior impreuna cu imaginile video (foto) si pe site:Nu mai era sat, nu mai erau case, nu mai era pamant, exact cum curge lava unui vulcan, cum curge la vale. Asta era Deveselu: foc, jar aprins si funingine. Deveselu nu mai exista!Fereasca Dumnezeu!Deveselu este un pericol, un pericol, asa considera pentru ei rusii, si pentru noi, pentru viata care este la Deveselu, pentru oamenii de acolo.Mesajul asta cand l-ai primit, Mariana?Putem cauta pe blog. Da, am primit de mai multe ori, ne-a atentionat cu Deveselu. Chiar spunea despre Putin, despre Rusia, ca Rusia are in vizor Deveselu., pentru ca... (...) Ai scris, de asemenea, la un moment dat pe blog faptul ca adevarata Revolutie din Romania urmeaza sa se intample. Ce mesaj este?Am scris inca din 2016 un mesaj in care spuneam ca Revolutia din 1989 a fost o revolutie de catifea....Vedeam spre sud proteste, in toata tara, dar Bucurestiul era plin (...) Auzeam un glas care spunea: Adevarata Revolutie mare. (...)Revolutia asta sper ca nu implica varsare de sangeBa da, implica varsare de sange revolutia care va fi. Dar inainte Romania va trece printr-o revolutie foarte grea. Va fi varsare de sange. Toate nemultumirile care sunt acum, nu vreau sa intru in politica, dar oamenii sunt nemultumiti si pe buna dreptate (...) vor iesi in strada si de aici va fi la inceput civil, un razboi rece, o revolutie rece, dupa aceea se va duce la o revolutie adevarata. Va fi o revolutie mare (...)Vor fi si morti, si raniti.Revolutia despre care vorbesti va pleca din Romania sauSunt si vor fi influente externe si nu vreau sa dau nume. (...) Auzeam un glas care plangea, era o mama cu un copil si vedeam o incapere si in incapere era o mama si strangea copilul in brate, nu cred ca avea mai mult de doi anisori. Si cred ca avea pe cineva in fata si spunea: Te rog, te implor, nu ne vinde lui Soros!Ce sa zic...Toate nemultumirile, tot ce se intampla duce spre o revolutie (...)Asta ai vazut de curand?De curand, se poate spune: 2016, 2017".Conform sursei citate, femeia a mai sustinut si ca "Al Treilea Razboi Mondial va fi inevitabil", iar "Iisus vine dupa Al Treilea Razboi mondial"."Dar nu va fi sfarsitul lumii. Apocalipsa nu va veni. Romania va fi incercuita de un cerc de foc. Cand vor zbura avioanele, OZN-urile vor fi pe cerul nostru, era plin, tot ce trecea si trebuia sa cada, toate erau prinse. Vor interveni extraterestrii", a mai spus "", conform site-ului citat.Nu este pentru prima oara cand Maria Ghiorghiu face afirmatii socante la televizor. Intr-o editie a aceleiasi emisiuni din7, ea afirma ca "", dar si ca "Poate sa fie un, dar asta nu inseamna ca se va si produce. Romania este ocrotita de cutremurele mari".Afirmatiile femeii au fost ulterior preluate de diverse site-uri si posturi de televiziune, conferindu-i-se astfel credibilitate.Ca sa intelegeti si mai bine despre cine vorbim, va mai dam doar un exemplu concludent. Iata ce a postat pe blog Maria Ghiorghiu in data de 18 ianuarie 2018 , dupa desemnarea Vioricai Dancila ca premier:"GUVERNUL G V L, S-A ADEVERIT!Dragii mei,Scriam inca din 12 Februarie 2017 un articol cu titlul: "ROMANIA! URMEAZA GUVERNUL G V L! "Si iata, dragii mei, ca astazi 18 Ianuarie 2018 avem un Guvern cu initiale: GVL.Adica:! (...)Stim cu totii si nu este loc de niciun dubiu, faptul ca, in spatele d-nei PREMIER pe hartie, conduce LIVIU DRAGNEA. (...)Iata mai pe larg si articolul meu de aproape un an de zile, scris de mine, dar numai din Graiul si cu Puterea Duhului Sfant:".Desigur, pe Internet poate sa scrie oricine ce ii trece prin cap, dar spatiul audiovizual este reglementat si supravegheat de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), teoretic, cel putin.Contactat depentru a afla daca cineva a sesizat CNA cu privire la aceste bazaconii transmise la televizor in prezenta realizatorului emisiunii sau daca intentioneaza sa se autosesizeze,ne-a precizat mai intai ca nu cunoaste subiectul, dar se va informa.In schimb, acesta a spus ca o editie a aceleiasi emisiuni va intra marti in dezbaterea Consiliului."Pe ordinea de zi exista un raport de monitorizare in urma unei reclamatii care priveste emisiunea 'Voi cu Voicu' difuzata pe 30.08.2017, emisiune sustinuta de Lavinia Pintea Tatomir si in care se fac o serie de trimiteri legate de puterile ei vindecatoare", ne-a spus Rasvan Popescu.Dupa ce s-a informat de pe Internet in legatura cu "previziunile" Mariei Gheorghiu, vicepresedintele CNA a revenit la scurt timp cu un telefon si ne-a spus ca pana acum "nu sunt reclamatii pentru editia din"."Ceea ce poate insemna ca. Nu stiu cata lume a crezut", ne-a linistit acesta.In ceea ce priveste, ea "e prea recenta" ca sa existe vreo reactie."Asteptam sa vedem daca apar reclamatii si in functie de asta o sa luam o decizie.", a adaugat vicepresedintele CNCD.Intrebat daca, teoretic vorbind, un clarvazator este liber sa vina la televizor si sa spuna orice ii trece prin cap, fara ca acest lucru sa aiba repercusiuni, Razvan Popescu a spus ca "discutia se poate face din perspectiva informarii corecte"."Pe lege, art. 3 spune ca. In Cod se foloseste si termenul de. Deci cam aici s-ar putea purta discutia. In masura in care acolo sunt previziuni despre lucruri care pot privi si autoritatile, este necesar sa se ia si un punct de vedere de la un specialist.De exemplu, daca vorbim despre nu stiu ce cutremur care o sa vina, ar fi nevoie si de un punct de vedere de la Institutul de Seismologie (Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - n.red.), ca sa va dau un singur exemplu", a explicat Rasvan Popescu.Intrebat ce ar trebui sa faca realizatorul unei emisiuni daca invitatul sau sustine ca Parlamentul Romaniei va fi atacat de teroristi si transformat in camp de musetel, Rasvan Popescu a raspuns: "Ar trebui sa incerce sa ia si un punct de vedere de la un specialist in materie".