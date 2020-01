Sase noi editii Road to Vegas: poker online, la TV si in Las Vegas

Ziare.

Dupa succesul inregistrat de campania initiala Road to Vegas lansata de 888poker si PokerFest Romania , organizatorii au decis sa trimita inca 6 romani in Las Vegas, dupa ce 6 pasionati de poker din Romania si-au castigat deja accesul la WSOP 2020.Mai exact, in a doua parte din ianuarie si pe parcursul lunii februarie, oricine se poate inscrie pentru a juca in turnee online pe 888poker cu tichet de doar 10 USD. In fiecare saptamana de campanie, primii 6 clasati merg sa joace in finala de la TV, transmisa pe B1 TV.Acolo, alaturi de o vedeta selectata de organizatori, acestia joaca pornind cu numar egal de fise, iar la final unul dintre ei isi adjudeca la masa de poker dreptul de a merge gratis in Las Vegas si de a putea spera la premiul de 888.888 USD.Pana acum, printre vedetele prezente in show-ul TV au fost Andrei Sebastian Filcea (cunoscut publicului drept Flick, domnul Rima), Codin Maticiuc, vedeta mondena, Cristina Lupu, vloggerita, Loredana Ciobotaru, cantareata.Noile etape sunt programate deja pentru 23 si 30 ianuarie, dar si pe 6, 13, 20 si 27 februarie.Asteptarile sunt foarte mari la capitolul divertisment pentru toti privitorii, caci show-ul transfera adrenalina, emotia jocului fiind combinata cu amuzament si buna dispozitie.De atractivitatea show-ului vor fi "responsabile si noile vedete invitate". Interesant este ca in afara lui Mihai Morar, cunoscut si foarte apreciat host TV si de radio, celelalte persoane publice invitate de organizatori sunt de genul feminin: Oana Radu, Anda Adam, Amma, Roxana Nemes, Silvia Popescu si Otniela, fiecare dintre ele avand inclusiv statut de influencer.Prezenta femeilor este mereu apreciata si chiar incurajata in poker, o lume dominata in prezent de barbati."Pokerul este un joc iubit de tot mai multi romani, iar noi ducem acest joc la rang de spectacol. Romanii au sansa de a juca la nivel mare pe mai multe "scene" in campania organizata de 888poker si PokerFest Romania: mai intai online, apoi intr-un show TV de mare audienta, iar in final in Las Vegas, la una dintre cele mai importante competitii de poker din lume.Aventura incepe cu un tichet online de doar 10 USD si poate continua pana la cote fabuloase. Premiul de 888.888 de dolari este o tentatie uriasa, iar noi facilitam jucatorilor de poker chiar si amatori, accesul in aceasta lume a jucatorilor de top. La masa de poker, totul este posibil, cu abilitati si inspiratie, oricine poate ajunge la rezultate impresionante", subliniaza organizatorii Road to Vegas.WSOP 2020 se anunta un turneu impresionant, romanii care isi propun sa participe trebuie sa indeplineasca insa si conditia de varsta minima: 21 de ani la data inceperii turneului, conform legislatiei din Statele Unite ale Americii.Anul trecut, 10.188 de tichete de 888 de dolari au fost cumparate pentru participarea la $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em, iar romanul care a ajuns cel mai sus (Vlad Darie) a plecat acasa cu un castig de 136.888 de dolari.