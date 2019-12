Abonatii Telekom raman fara mai multe canale TV. Cu ce vor fi inlocuite

Ziare.

Astfel, incepand din 27 decembrie 2019, Telekom Romania introduce noi canale TV in urma feedback-ului primit de la clienti, a analizei periodice a tendintelor in vizionarea canalelor si a rezultatelor unui sondaj realizat in noiembrie 2019, pe un esantion reprezentativ de 800 de respondenti din randul clientilor sai, se arata intr-un comunicat.Studiul a aratat ca 73% dintre clientii intervievati ar dori sa urmareasca filme si seriale celebre, 71% ar fi interesati sa vizioneze continut nou, iar 65% dintre respondenti ar prefera sa urmareasca documentare internationale premiate.includ canalele de documentare National Geographic (National Geographic SD si HD, National Geographic Wild SD si HD si National Geographic People) Docubox, Viasat HD (Viasat Explore HD, Viasat Nature HD, Viasat History HD), canalul de lifestyle Travel XP, canalele de sport Fight Box, Look Sport 2 si Look Sport 3, canalul de stiri Euronews si canalul de filme si seriale Timeless Drama Channel (TDC). Canalul National Geographic People va fi disponibil din februarie 2020.In urma schimbarilor din grila TV,, in versiunile SD si HD: Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Science HD, Discovery Showcase HD, Eurosport HD, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Eurosport 360 HD, Viasat HD, DTX HD, ID Xtra, ID Xtra HD, TLC, Travel Channel HD, Food Network si Food Network HD.