Acuzata de cenzura si presiuni, Gradea spune ca salariile uriase din televiziunea publica "sunt in beneficiul TVR"

Sefa TVR a invocat insa clauze de confidentialitate si a refuzat sa raspunda la multe dintre intrebari.Gigel Stirbu, presedintele Comisiei, a propus ca discutia sa fie centrata pe scrisoarea deschisa transmisa de mai multe organizatii si asociatii media referitoare la situatia ingrijoratoare in care se afla Televiziunea Publica (TVR/SRTv), despre finantarea festivalului Cerbul de Aur si contracte pe care le au invitati si colaboratori ai SRTv."Scrisoarea este tendentioasa. Televiziunea publica trece printr-o perioada de relaxare, dupa plata datoriilor istorice. Am inceput relaxarea televiziunii publice. Din ianuarie 2019, TVR 1 si 2 vor fi distribuite in HD", a spus Gradea in deschiderea alocutiunii.Toate afirmatiile din scrisoare, a spus ea, sunt extrase din ultimul raport al comisiei de etica si arbitraj la care au adaugat multe comentarii fara a avea dovezi. Gradea de altfel de in judecata Comisia de Etica pentru raport."Multe lucruri punctate acolo sunt... folclor. Nu se poate sa ajungem la acest nivel. Sa fim convocati aici si dumneavoastra sa fiti nevoiti... Nu a fost niciun element de cenzura de cand sunt eu in televiziune care sa aiba legatura cu persoana mea.Totul a fost facut doar in baza atributiilor date de Legea 41. Nu pot intelege de ce comisia de etica si arbitraj, ale carei atributii sunt stabilite clar, si-a incalcat atat de clar competentele si a intrat in sfera managementului, pentru ca ei au atributii specifice, legat de relatiile dintre jurnalisti. Nu pot sa cred decat ca cineva are un interes sau poate, din necunostinta de cauza, au fost facute aceste afirmatii", a spus Gradea.Sefa TVR a spus ca sta mereu la dispozitia Comisiei pentru cultura si ca tot ce face este scris in fisa postului data de Legea 41."Nu este o ilegalitate, nu e cenzura. Cenzura inseamna sa opresti de la difuzare, manipulare, sa distorsionezi informatiile", a incheiat Gradea alocutiunea.Presedintelui-Director General i-a fost reprosat faptul ca nu a venit la Comsiei din martie pana in prezent, fiindu-i transmise cinci invitatii, faptul ca salariile si onorariile invitatilor au fost mult mai mari decat in mod normal sau decat ale celor care "faceau audienta dublu fata de acum".Gradea a raspuns ca nu ia singura deciziile, ci impreuna cu managementul de top si middle, ca piata media s-a schimbat mult fata de acum 5 ani. "Onorariile sunt negociate in beneficiul SRTv", a spus ea, intreband si care a fost sursa de la care au plecat cifrele, salariile angajatilor si invitatilor.Gradea a amintit ca a fost prezenta in Comisie in mai 2018, insa atunci ea a cerut sa nu ii fie adresate intrebari. "Nu va da nimeni niciun drept sa ma jigniti. Nimeni! As veni in fiecare zi, daca as putea. Credeti-ma ca stau 12 ore pe zi la munca"."A dezvalui sume din contracte, pe care nu eu le-am inventat, inseamna sa expun legal societatea. Toate institutiile in drept care pot verifica, o fac. E datoria lor. Nu avem cum sa nu punem la dispozitie toate documentele. Informatiile aparute in presa se refera la o parte dintre contacte. Sunt mult mai multe. Nu v-am dezamagit. Este prima data cand lucram pe principii sanatoase de management. Nicio emisiune nu iese din bugetul alocat", a completat ea.In timpul intalnirii, Stirbu a anuntat ca a primit un e-mail de la sapte membri ai CA al TVR. "Daca sustineti ca ar putea fi un fals, ii chem saptamana viitoare la audieri", i-a spus presedintele Comisiei lui Gradea, fara a dezvalui care este mesajul.Gradea a mai spus ca "in contractul colectiv de munca, in niciun caz nu suntem la salariul minim pe economie. Salariul cel mai mic dn TVR este de peste 2.000 de lei net".