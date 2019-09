Angajatii TVR intra in "greva prin exces de zel" si fac plangeri penale impotriva abuzurilor si coruptiei conducerii

Ziare.

"In conformitate cu Rezolutia adoptata de membrii Adunarii Generale a Sindicatului Roman al Jurnalistilor - Filiala MediaSind TVR din data de 17 iulie 2019, incepand de astazi, 2 septembrie 2019, in Societatea Romana de Televiziune vor fi declansate actiuni de protest sub forma grevei prin exces de zel.Avand in vedere ca, potrivit Legii nr. 62/2011, pe perioada existentei in vigoare a unui Contract Colectiv de Munca este interzisa declansarea grevei propriu-zise, pana la expirarea acestui contract, 31 decembrie 2019, membrii MediaSind TVR vor apela la alte forme de protest permise de lege, asa cum s-a intamplat pe perioada Festivalului Cerbul de Aur, cand membrii de sindicat prezenti la eveniment au protestat printr-o greva japoneza, prin purtarea de tricouri inscriptionate 'Interzis impostura' si 'Respect pentru Televiziunea Publica'", se arata in comunicat.Conform MediaSind TVR, aceasta forma de protest, fara a afecta calitatea emisiunilor si programelor TVR, presupune doar o schimbare de ritm din partea angajatilor. De exemplu, in aceste conditii, personalul redactional va verifica cu o atentie sporita si indelungata mai multe surse de informare decat se face in mod uzual, documentarea se va face cu mai multa minutiozitate etc. Cat priveste personalul tehnic, acesta va respecta cu strictete, in toate situatiile, etapele protocoalelor de lucru, a normelor de protectie a muncii si a celor privind securitatea si sanatatea in munca."Greva va continua pana la intrarea in normalitate a climatului de munca si la reinstaurarea respectului fata de lege in SRTV prin demiterea actualei conduceri si numirea unor profesionisti in fruntea institutiei care sa respecte profesia de jurnalist si angajatii institutiei.In acelasi timp, in perioada urmatoareAtat, ci institutii ce trebuie sa se afle in slujba cetatenilor, formate din profesionisti ce trebuie sa respecte deontologia profesionala si clauza de constiinta.Din acest motiv, apelul MediaSind TVR si a profesionistilor din institutie catre Parlamentul Romaniei este fara echivoc:si numirea in functie a unor profesionisti ce respecta meseria de jurnalist si care sa se afle in slujba cetatenilor", sustin sindicalistii.Acestia spun ca dialogul social din TVR s-a depreciat in mod considerabil, iar organizatiei sindicale reprezentative nu i se recunoaste calitatea de partener social, conform legislatiei romanesti, a directivelor si conventiilor internationale din domeniul relatiilor de munca."Opinia publica a constatat ca, in ultimii doi ani, angajatii au fost tratati de presedintele-director general Doina Gradea cu aroganta si cu lipsa de respect.Dialogul social din TVR s-a depreciat in mod considerabil, iar organizatiei sindicale reprezentative nu i se recunoaste calitatea de partener social, conform legislatiei romanesti, a directivelor si conventiilor internationale din domeniul relatiilor de munca. Fondurile publice sunt cheltuite in mod discretionar, ignorand normele legale de transparenta, fiind aduse, astfel, grave prejudicii institutiei", se spune in document.MediaSind TVR sustine ca au fost constatate repetate incalcari ale Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public si a HG 714/2018 privind deplasarile interne. De asemenea, au fost organizate concursuri "cu vicii procedurale si de legalitate", pentru ca s-au desfasurat in lipsa reprezentantilor organizatiei reprezentative, iar in aceasta situatie "angajarea unor persoane din cadrul Consiliului de Administratie a avut loc in conditii preferentiale"."Ignorand regulile jocului democratic ale statului de drept, au fost lansate atacuri, inclusiv in justitie, asupra membrilor Comisiei de Etica si Arbitraj. Au fost pierdute contracte extrem de importante privind organizarea unor evenimente etalon pentru Televiziunea Romana, in favoarea unor entitati si grupuri de interese private", atrag atentia sindicalistii."Cheltuirea discretionara a fondurilor publice la nivelul structurilor SRTv, inclusiv la TVR Moldova, refuzul de a evalua activitatea managementului executiv, mentinut in regim interimar de la numirea actualului PDG si pana in prezent, prabusirea audientei TVR, cauzata de lipsa coerentei politicii editoriale si de deciziile arbitrare ale actualei conduceri, afectarea grava a activitatii TVR Moldova intr-o perioada de schimbari strategice la frontiera Romaniei (sistarea emisiunilor din grila curenta), incalcarile repetate ale legislatiei muncii, a Legii informatiilor de interes public, desconsiderarea si discriminarea partenerilor sociali, sunt cateva din problemele semnalate, care au generat reactii atat pe plan national, cat si international", afirma MediaSind TVR.