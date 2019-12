Angajatii TVR vor avea dreptul sa refuze un ordin direct al sefilor. Fara consecinte!

Ziare.

"Actul aditional nr. 3 la Contractul Colectiv de Munca din Societatea Romana de Televiziune a fost semnat astazi, 24 decembrie 2019, de catre echipa de negociere a administratiei SRTV, de conducerea Federatiei Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind in baza mandatelor acordate de membrii afiliati din institutie - Sindicatul MediaSind TVR si Sindicatul Televiziunea Craiova, precum si de catre reprezentanti ai angajatilor.Documentul cuprindea angajatului TVR care are dreptul, fara a suferi nicio consecinta, sa refuze un ordin direct al sefilor ierarhici superiori sau sa participe la realizarea unei productii TV in cazul in care continutul acesteia este contrar legislatiei actuale sau deontologiei profesionale, invocand clauza de constiinta, conform propriilor convingeri", se mentioneaza intr-un comunicat SRJ MediaSind.Totodata,in legatura cu orice evenimente sau persoane, respectand insa intotdeauna deontologia profesionala, sa beneficieze de sprijinul moral si material al angajatorului in privinta pastrarii confidentialitatii surselor, in toate fazele unui proces/civil/penal in care poate fi implicat, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile.pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv ca textul sau continutul materialului se opune opiniilor si libertatii de exprimare a jurnalistului", precizeaza federatia sindicala.Partenerii sociali au convenit ca angajatorul sa acorde, sa coreleze in permanenta salariul de baza minim brut pe unitate astfel ca acesta sa fie intotdeauna cu 5% mai mare decat salariul minim brut pe tara garantat in plata (studii medii si superioare), precum si sa acorde tichete de masa si vouchere de vacanta la valoarea maxima prevazuta de lege.Nu in ultimul rand, partile au decis sa acorde angajatilor care pleaca in deplasari drepturile prevazute in HG 714/2019, in special cele prevazute in Anexa (adica 230 lei/zi - indemnizatie cazare), precum si sa se acorde sumele pentru inflatia ramasa pentru anul 2019 si inflatia pentru anul 2020."Pentru celelalte articole din proiectul de CCM elaborat de MediaSind TVR impreuna cu Sindicatul TVR Craiova si experti ai FAIR-MediaSind si FIJ, administratia SRTV s-a angajat ca in termen de 6 luni sa negocieze Anexa nr 4 privind coeficientii de salarizare din TVR, iar in termen de 60 de zile sa negocieze celelalte drepturi", se mai spune in comunicat.Desi reprezentantii administratiei impreuna cu reprezentantii salariatilor au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fara nicio alta negociere, reprezentantii FAIR-MediaSind au reusit sa obtina drepturile de mai sus.