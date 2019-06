CNA, inca o institutie aservita PSD? Dragnea si-a facut ilegal campanie electorala, dar TVR nu plateste

Un mecanism pus la punct?

RRA, pe urmele TVR

Reamintim ca Liviu Dragnea a fost prezent in doua editii ale emisiunii Viata Satului in timpul campaniei electorale, facand reclama PSD fara ca emisiunea respectiva sa fie marcata ca fiind una electorala, ceea ce incalca legislatia.Cu toate acestea si in ciuda reclamatiilor Opozitiei, TVR nu a putut fi sanctionata, pentru ca masurile au picat la vot, nefiind depasit pragul de 6 voturi necesare.Marti, CNA a avut de votat doua propuneri de sanctiuni - somatie, respectiv amenda de 15.000 de lei -, insa ambele au picat cu 4 si respectiv 1 voturi."Au fost colegi care au ales sa nu voteze niciuna dintre cele doua variante, tocmai, probabil ca TVR sa ramana nesanctionata. Marti a fost primul vot, joi s-a dat inca un vot, procedural, si a fost aceeasi poveste, pentru ca", a declarat, pentruIn aceste conditii, Cristina Pocora a cerut rediscutarea celei de a doua editii a emisiunii Viata Satului in sedinta de saptamana viitoare."Am cerut rediscutarea acestei emisiuni, tocmai pentru a incerca sa ii conving pe colegi ca trebuie sa dam un semnal, pentru ca nu este un comportament normal,Procedura permite sa ceri rediscutarea pana la urmatoarea sedinta, deci nu am putut sa ma refer decat la a doua editie a emisiunii. Saptamana viitoare vom relua subiectul si vor exista propuneri pentru a doua editie a emisiunii Viata Satului si vom vedea atunci daca majoritatea va considera ca publicul nu a fost informat si tratat corect prin prezenta liderului PSD in emisiune", ne-a mai spus aceasta.Intrebata ce spun cei care se abtin de la vot, Cristina Pocora a precizat ca ei "Nu spun nimic, nu exista o justificare".De asemenea, intrebata cine plateste o eventuala amenda, in cazul in care s-ar da, Cristina Pocora a explicat ca, din informatiile pe care le are, "amenda este platita de TVR, dar fiind o institutie publica este obligata cumva, de Curtea de Conturi,"."Am auzit acest argument la unii dintre colegii mei, ca amenda ar fi platita din bani publici, asa ca mai bine sa nu dam nicio amenda. Dar acesta nu este un argument, pentru ca, doar de teama ca amenda e platita din bani publici", a argumentat Cristina Pocora.Intrebata daca asistam neputinciosi la un mecanism pus la punct prin care partidul de guvernamant isi face campanie ilegal, beneficiind de influenta politica pe care o are asupra TVR, Cristina Pocora a explicat ca nu este pentru prima oara cand se intampla asa ceva, dar ca acest lucru trebuie schimbat si revenit la normalitate."S-a mai intamplat si in alte momente, in decursul istoriei, lideri ai partidelor de guvernamant care au profitat de faptul ca TVR este o institutie publica si ca acolo, cumva, lucrurile pot fi influentate politic. Dar asta nu este normalitatea si lucrul acesta trebuie sa il schimbam., in asa fel incat cetatenii sa isi poata forma o opinie. Vom vedea saptamana viitoare ce se va intampla", a adaugat ea.Pe de alta parte, Pocora spune ca nu numai la TVR, ci si la Radio Romania Actualitati au existat asemenea derapaje in campanie."Personal, in aceasta campanie electorala, eu am sesizat ca atat la TVR, cat si la Radio Romania Actualitati, partidul de guvernamant parca a fost mai prezent. Am sesizat de exemplu (dar colegii din majoritate nu au considerat ca trebuie sanctionat in vreun fel) faptul ca, de ce nu voteaza la referendum, adica au fost foarte prezenti si vocali. Mie si asta mi se pare o incalcare a normelor si o incercare de influentare a publicului.La RRA a mai fost saptamana aceasta un raport tot nesanctionat de majoritate care facea referire la, toti spunand ce lucruri minunate fac. Asa s-a 'intamplat': sa existe 8 stiri una dupa alta cu ministri. O 'coincidenta'.De aceea, spun ca. Dar, dupa cum s-a vazut si in rezultatul alegerilor, acest lucru nu a prea folosit", a conchis Cristina Pocora.