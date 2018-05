Comisia de etica a TVR va discuta cazul Patraru - Gradea in urmatoarea sedinta

Inregistrarile lui Patraru

Amintim ca Dragos Patraru, realizatorul emisiunii Starea Natiei difuzata de TVR, a publicat, joi, mai multe inregistrari in care presedintele director-general al TVR, Doina Gradea, si seful TVR 1, Eduard Darvariu, vorbeau urat despre reporterii redactiei Stiri."Membrii Comisiei de etica si arbitraj au luat cunostinta de inregistrarile publicate pe blogul personal de dl Dragos Patraru, realizatorul emisiunii Starea natiei, in calitate de avertizor public", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri.Potrivit documentului citat, continutul inregistrarilor "justifica introducerea subiectului pe ordinea de zi a proximei sedinte (nu mai devreme de 8 mai, intrucat pana la aceasta data nu poate fi intrunit cvorumul statutar), impreuna cu sesizarea privind 'presiunile asupra echipei editoriale a emisiunii Starea natiei, adresata comisiei de dl Patraru in data de 26 aprilie"."Pentru a preveni eventualele neintelegeri sau speculatii legate de competentele comisiei intr-un caz in care sunt implicate si persoane din conducerea la varf a TVR, precizam ca, potrivit articolului 2 din Anexa la Statutul ziaristului din SRTv, membrii Comitetului director sunt asimilati categoriei ziaristilor de televiziune, obligati sa respecte codul deontologic", se arata in comunicat.Comisia atrage atentia ca, in masura in care se dovedesc adevarate, anumite aspecte relevate de inregistrari pot fi incadrate, conform Regulamentului SRTv, la "abateri deosebit de grave", ceea ce poate duce la concedierea salariatului."Atragem totodata atentia ca, in masura in care se dovedesc adevarate, anumite aspecte relevate de inregistrarile publicate pot intra in categoria faptelor descrise in Regulamentul de organizare si functionare al SRTv ca fiind 'abateri deosebit de grave (...) care pot conduce la concedierea/desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al salariatului': (V.8.5'. b) 'comportamentul defaimator, de umilire, ofensator savarsit prin actiuni de discriminare, hartuire si prin care se incalca demnitatea personala a altor salariati'", precizeaza Comisia in document.Realizatorul TV Dragos Patraru a publicat, joi, o inregistrare incredibila in care directorul SRTV, Doina Gradea, ii insulta si ii umileste pe jurnalistii televiziunii publice "Stai ma, sa vezi! Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc...Sa-mi bag picioarele ca nu poti sa o scoti pe post. Dar ok femeia... Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea: 'cum e cu statuile, nu stiu ce, cate statui ati facut in Bucuresti?'.La care Firea zice: 'o sa-ti raspund, dar stai putin ca avem acum treaba cu spitalul si ne retragem deoparte si iti spun si de statui'. 'Nu, nu, nu, sa ne spuneti, de fata cu toata lumea, aici'. De 4 ori...de 4 ori'", se aude Doina Gradea povestind in inregistrare.Inregistrarile au starnit un val de cereri de demisie la adresa sefei TVR, Doina Gradea, si a directorului TVR 1, Eduard Darvariu.In plus, zeci de jurnalisti de la TVR au lansat o scrisoare publica in care cer scuze pentru apelativele folosite. Totodata, acestia se declara ingrijorati de dispretul pe care atat Gradea, cat si seful TVR 1 il au fata de principiile meseriei de jurnalist, asa cum reiese din inregistrarile facute publice joi de Dragos Patraru.Vineri, Doina Gradea a transmis un comunicat de presa in care a spus ca unele conversatii erau private si ca le-a purtat in timp ce se afla singura in birou.Printre altele, ea a mai spus ca nu se astepta ca discutiile purtate de ea sa devina subiect de presa.Abia in finalul comunicatului, "in masura in care a fost lezata demnitatea vreunei persoane sau coleg", Gradea cere scuze public "pentru situatia creata" si precizeaza ca nu a avut "nicio clipa intentia de a jigni in vreun fel".