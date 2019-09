Conducerea TVR a fost reclamata la Parchet: Sindicalistii acuza cheltuieli discretionare si angajari cu dedicatie

Ziare.

Conform unui comunicat de presa al Mediasind , procurorilor li se cere sa cerceteze existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal in cazul incalcarii de catre presedintele-director general SRTV, Doina Gradea, si de catre coordonatorii Departamentelor Resurse Umane si Juridic a Conventiilor OIM si Directivelor UE in privinta relatiilor de munca, a legislatiei interne privind dialogul social.MediaSind reclama faptul ca reprezentantii sai au fost impiedicati de jandarmi sa participe la sedinta Consiliului de Administratie din 12 iulie, jandarmii "sustinand ca au primit ordin de la cabinetul PDG sa nu fie lasati in incinta institutiei"."In momentul in care reprezentantilor nostri li s-a permis, dupa aproximativ 90 minute de proteste, accesul la sedinta CA, Presedintele-Director General a supus la vot Revocarea Hotararii nr. 69/2019 privind constatarea reprezentativitatii FAIR-MediaSind in SRTV.Dupa expunerea argumentelor FAIR-MediaSind sustinute cu documente oficiale, Consiliul de Administratie a respins propunerea de revocare, singurul vot 'pentru' fiind doar al presedintelui-director general Doina Gradea", se arata in comunicatul MediaSind.De asemenea, li se cere procurorilor sa mai cerceteze urmatoarele fapte:- Existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal prinin raport cu celelalte organizatii apropiate/controlate de catre actuala conducere.- Existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal in cazul incalcarii, in mai multe cazuri, de catre conducerea SRTV, a prevederilor HG nr 714/2018 privind drepturile personalului institutiilor publice in cazul- Existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal prin(...) Pe fond, Tribunalul Bucuresti a admis cererea SRJ MediaSind privind punerea la dispozitie a contractelor cu casele de avocatura, iar SRTV a facut recurs, sustinand ca SRJ Mediasind nu are personalitate juridica!!! (...) Totodata, se vor solicita institutiei abilitate sa verifice si corectitudinea procedurilor de executare silita initiate de catre conducerea SRTV.- Existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal in cazul- editia 2018 si a altor evenimente, precum si in cazulSapte membri ai Consiliului de Administratie au reclamat Comisiilor de Cultura ale Parlamentului lipsa de transparenta a presedintelui - director general SRTV in cheltuirea banilor publici. In data de 20 februarie 2019, Camera Deputatilor a votat in plen constituirea unei comisii de ancheta pentru cercetarea acestor cheltuieli, dar activitatea acestei comisii a fost blocata din interese politice.- Existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal in ceea ce priveste organizarea unor, fara participarea reprezentantilor organizatiei sindicale, sau angajari suspecte a unor membri CA.- Existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod Penal in ceea ce privestepentru Televiziunea Romana, cum ar fi Festivalul George Enescu, sau diverse evenimente sportive etc. in favoarea unor grupuri de interese si entitati private."Avand in vedere gravitatea acestor fapte care afecteaza drepturile membrilor nostri de sindicat din cea mai mare institutie de media din tara, Societatea Romana de Televiziune, Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind solicita Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa solutioneze cu celeritate aceste plangeri si denunturi penale pentru ca", se arata in incheierea comunicatului citat.Reamintim ca MediaSind - TVR este organizatia sindicala care a anuntat la inceputul acestei luni ca a inceput o "greva prin exces de zel" impotriva "abuzurilor conducerii" TVR.