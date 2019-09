Conducerea TVR reactioneaza dupa ce angajatii au facut plangeri penale. Ii ameninta cu instanta

Ziare.

Pozitia TVR vine ca urmare a unui comunicat de presa transmis de Federatia Cultura si Mass-Media FAIR - MediaSind."Aspectele prezentate sunt informatii neadevarate care nu sunt sustinute de niciun document sau pozitie oficiala a vreunei autoritati. Semnalarea unui pretins abuz in serviciu este o acuza extrem de grava care, dupa ce se va dovedi a fi un demers intreprins cu rea-credinta, va oferi posibilitatea persoanelor vizate sa actioneze pentru apararea drepturile lor impotriva celor care au promovat aceste informatii neadevarate cu intentia clara de a prejudicia Societatea Romana de Televiziune", se arata intr-un comunicat al Serviciului Comunicare, Relatii Publice si Protocol al SRTv transmis, joi.Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind - Filiala TVR a depus, joi, mai multe plangeri si denunturi penale la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, solicitand cercetarea eventualelor fapte de coruptie atribuite conducerii Societatii Romane de Televiziune - SRTV.In baza rezolutiei votate cu unanimitate de voturi de catre membrii MediaSind TVR in data de 17 iulie 2019, conducerea filialei a depus mai multe plangeri pentru a fi cercetate anumite presupuse actiuni ilegale, intreprinse de actuala conducere a SRTV si prevazute in legislatia penala ("Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica"), se mentioneaza in comunicat.Astfel, sindicatul semnaleaza "existenta unui presupus abuz in serviciu prevazut de art. 297 Cod penal in cazul incalcarii de catre presedintele-director general SRTV, Doina Gradea, si de catre coordonatorii Departamentelor Resurse Umane si Juridic a Conventiilor OIM si Directivelor UE in privinta relatiilor de munca, a legislatiei interne privind dialogul social, a Hotararii Consiliului de Administratie nr 69/24.06.2019 prin impiedicarea in data de 12 iulie 2019, cu ajutorul jandarmilor, a accesului reprezentantilor FAIR - MediaSind abilitati de lege sa participe la sedinta Consiliului de Administratie in care se discutau probleme de interes profesional, social si economic pentru angajatii institutiei publice".