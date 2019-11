Dialogul surzilor cu sefa TVR: Cum i-a sfidat Doina Gradea, dupa luni de amanari, pe cei in fata carora trebuie sa raspunda

Cum explica salariul mai mare decat ii permite legea

Teleshopping si filme in timpul motiunii de cenzura

Dragnea si Viata Satului in campanie

Parada de 1 Decembrie din Buzau

Sustine ca era neglijenta in serviciu daca nu-l dadea afara pe Dragos Patraru

De la acuzatii de calomnie la "vesti bune" cu un reality show cu tineri cu Sindrom Down

Ziare.

com

Amintim ca, de cand este la conducerea televiziunii publice, Gradea a jignit jurnalisti si a dat in judecata publicatii care nu si-au dezvaluit sursele cand au scris de neregulile din televiziunea publica, angajatii au facut plangeri penale acuzand conducerea de abuzuri, coruptie, cheltuieli discretionare si angajari cu dedicatie, a fost acuzata ca ia decizii pe baza de criterii politice, favorizand PSD, iar Curtea de Conturi a gasit probleme majore, una dintre ele fiind chiar salariul Doinei Gradea, mult peste limita impusa de lege.Pentru toate acestea Gradea a fost chemata sa dea explicatii in Comisia de Cultura, insa de mai bine de 10 ori a refuzat, motivand ca fie are intalniri, fie este plecata in delegatie. Dupa luni de zile, ea s-a prezentat miercuri in fata parlamentarilor din comisie, unde i s-au pus multe intrebari la care a dat putine raspunsuri.Una dintre chestiunile ridicate de membrii Comisiei a fost raportul Curtii de Conturi unde se constata nereguli in contracte de achizitii, salarizare si organizare care au adus prejudicii serioase bugetului de stat.Desi i s-a atras atentia din start de catre presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu, ca el este cel care a solicitat, in urma numeroaselor semnale publice, controlul Curtii, iar institutia i-a prezentat, asa cum prevedea legea, concluziile, Gradea a sustinut pe tot parcursul auderii ca auditul a fost unul uzual, pe care Curtea il face anual, si a insinuat chiar ca deputatii nu ar fi trebuit sa aiba acces la el. Sefa TVR a refuzat sa dea explicatii pentru neregulile gasite de Curtea de Conturi, pe motiv ca raportul, la acest moment, nu este finalizat si ea inca poate sa-l conteste."Acest raport de audit are mai multe etape, noi suntem acum in acea etapa numita decizia Curtii de Conturi. Nu e publicata inca pentru ca urmeaza sa fie analizata de catre noi, iar noi am transmis un raspuns contestand majoritatea punctelor din aceasta decizie, evident cu argumente legale. Prin urmare, noi nu putem sa spunem nimic pana nu vedem raspunsul Curtii de Conturi", a insistat ea de la bun inceput.Deputatul USR Iulian Bulai a intrebat-o insa despre salariul pe care il incaseaza, despre care Curtea de Conturi a spus ca nu este in regula pentru ca depaseste pragul stabilit de lege. Functia de la varful televiziunii publice este asimilata in lege celei de ministru, indemnizatia fiind de asemenea plafonata prin lege.Bulai dezvaluise in trecut ca Gradea primeste de la bugetul de stat un salariu de 28.500 de lei brut, la care se adauga un spor de vechime de 25%, astfel ca ajunge sa castige mai mult decat primii oameni in stat. In plus, diurna pentru ea este de 300 de euro/zi atunci cand se deplaseaza in strainatate."Sunteti sau nu ministru? Considerati ca e ok din banii romanilor sa incasati mai mult decat primeste ministrul Finantelor din Romania? Ca asta arata raportul Curtii de Conturi! Si de ce Curtea de Conturi nu v-a luat in seama explicatiile si inca se afla in raport aceasta stipulare?", a intrebat-o la audierile de miercuri Iulian Bulai."Nu sunteti bine informat referitor la veniturile mele salariale. Eu nu primesc indemnizatie ca domnii ministri, e un venit salarial negociat conform legii. (...) Nu incalca legea in niciun caz, nu a fost creat pentru mine, la fel ca indemnizatia de deplasare. Nu am functia de ministru", a fost raspunsul Doinei Gradea, pe care l-a repetat ori de cate ori i-a fost reformulata intrebarea.La alte intrebari legate de neregulile gasite de Curtea de Conturi ea a raspuns fie cu glume, fie ca nu are documente la ea, fie ca nu cunoaste respectivele acuzatii si ca ele nici nu s-ar regasi, de fapt, in raportul de audit.De exemplu, cand a fost chestionata despre neregulile la sistemul de incalzire din sediul televizunii publice, mentionate in acest raport si despre care s-a si scris in presa iarna trecuta, cand angajatii indurau frigul in birouri, Gradea le-a spus deputatilor ca in Parlament e mai frig decat in TVR.Tot din raportul Curtii a fost intrebata de liberalul Gigel Stirbu despre doua companii, Studio Video Art si SC Bivolul SRL, care "obtin de fiecare data contracte exorbitante prin incredintare directa din partea conducerii televiziunii publice", auditorii cerand sa fie recuperate prejudiciile. Alte semne de intrebare ridica si faptul ca televiziunea publica, desi are birou de traduceri cu 13 angajati, da bani unor alte firme pentru traduceri.In fata acestor probleme, Gradea a spus ca actioneaza "potrvit dispozitiilor legale" in ce priveste cele doua firme si ca nu-si aduce aminte sa atribuie contracte prin incredintare directa, iar despre problema traducerilor nu a mai raspuns deloc.Gradea a fost chestionata si despre faptul ca, in timpul motiunii de cenzura care a dus la caderea Guvernului Dancila, televiziunea publica a decis sa transmita teleshopping si filme. Gigel Stirbu a fost cel care a deschis subiectul, intreband-o care e rolul existentei televiziunii publice."Rolul televiziunii romane e foarte precis stabilit in Legea 41", i-a raspuns sec Gradea, insa liberalul a insistat sa-i dea un raspuns din punctul ei de vedere."Misiunea publica e foarte precis stabilita in legea 41 si se refera la informare obiectiva, valorile nationale, echidistanta, educatie culturala...", i-a detaliat Gradea legea."Pe 10 octombrie, in Romania a avut loc un moment politic extrem de important si pentru dvs ca cetatean, cat si pentru noi: Guvernul Romaniei a picat. Un moment extrem de important in orice democratie de pe acest pamant. Televiziunea publica de ce a fost singura televiziune cu acoperire nationala care nu a transmis acest eveniment, ci ati transmis filme chinezesti sau coreene?De ce televiziunile neplatite din ban public au transmis de la inceputul dezbaterilor pana la aflarea numarului voturilor exprimate, iar televiziunea romana nu a binevoit sa transmita? Sper ca-mi puteti spune ca nu va implicati in politica editoriala, dar sper ca cel care face aceasta politica editoriala nu mai lucreaza la TVR", a continuat Stirbu.Gradea i-a amintit ca a cerut si in 10 octombrie un punct de vedere si ca deja l-a transmis in scris si a sustinut ca au fost difuzate date in programele informative si ca ea considera ca si-a indeplinit misiunea.Cand Stirbu a insistat ca nu a fost asa si ca si cand au prezentat au fost date mai mult discursurile liderilor PSD, Gradea a adaugat ca au mai fost si niste editii speciale si ca au fost prezentate declaratii ale tuturor partidelor politice, insistand ca deja a raspuns la asta in scris pe 10 octombrie.Si Iulian Bulai a vrut sa stie de ce "pe banii romanilor ne vindeati reclame cand Guvernul cadea in Parlamentul Romaniei", referindu-se la emisiunile de teleshopping."Asa cum l-am rugat pe dl presedinte (Gigel Stirbu, n.red.) va va fi pus la dispozitie punctul de vedere ce a fost transmis referitor la felul in care televiziunea publica a procedat in timpul dezbaterii motiunii de cenzura", a reluat Gradea raspunsul.Cand deputatul USR a insistat sa primeasca un raspuns, ea i-a citat din nou din legea 41, care "spune ca politica editoriala e facuta de managementul televiziunii romane", sustinand ca altfel ar fi fost imixtiuni."Nu ne mintiti pe fata! Sa nu ne mai ascundem dupa deget si sa explicati punctual aceasta decizie, ca este strigator la cer", a izbucnit Bulai."Am spus de ce s-a luat (decizia, n.red.)", i-a raspuns sefa TVR, dupa care a schimbat subiectul, facand noi referiri la frigul din Parlament.Deputatul PNL Florin Roman i-a cerut explicatii despre un alt moment controversat din campania pentru alegerile europarlamentare si referendumul pentru justitie, de la finalul lunii mai, cand la emisiunea Viata Satului au fost invitati social-democratii Liviu Dragnea si Petre Daea, fara a fi precizat ca este emisiune electorala."Nu eu fac invitatiile, ci colegii de la emisiune. (...) CNA a dezbatut intens si a stabilit daca a fost ilegal sau nu. Nu a fost nicio incalcare a legislatiei audiovizualului. Producatorul a luat decizia de a invita aceste personalitati discutand strict despre agricultura si nu despre politica.Moral vorbind, tot timpul au fost lucruri gresite si inainte. Ma bucur ca va vad si ca veniti la emisiunile noastre si va multumim foarte mult. Eu am constatat foarte multe lucruri in neregula care s-au intamplat inainte sa vin la conducere pe care incercam sa le reparam. Cateodata e posibil sa mai gresim si vom veni in fata dvs. dar mi-as dori sa fie discutii constructive. Tot timpul au fost calomnii la adresa noastra: ca n-am facut, n-am facut, n-am facut", a fost raspunsul sefei TVR.Presedintele Comisiei, Gigel Stirbu, i-a atras atunci atentia ca a ignorat invitatiile: "12 invitatii am trimis, de fiecare data ne-ati transmis o adresa prin care ne motivati ca sunteti plecata in delegatie, ca aveti intrevederi. Dar asta nu inseamna ca timp de 4-5 luni de zile dvs n-ati binevoit sa gasiti o singura data o zi sa spuneti 'chiar trebuie sa ma duc in fata acelor oameni'".Stirbu a vrut sa stie si de ce TVR a ales ca, pe langa transmiterea paradelor de Ziua Nationala din Bucuresti si Alba Iulia, sa transmita si din Buzau."Sper ca nu s-a intamplat acest lucru pentru ca mai marele PSD-ului e din Buzau", a spus liberalul, facand referire la Marcel Ciolacu, ce tocmai preluase conducerea interimara a PSD."In niciun caz", l-a asigurat Gradea, adaugand ca "evident ca transmitem in direct" de la Alba Iulia si Bucuresti, iar din cazul Buzaului solicitarea ar fi venit de la Ministerul de Interne. Intrebata daca are scrisoare de la MAI cu aceasta solicitare, Gradea a evitat un raspuns clar: "Da, nu stiu de unde e scrisoarea, a fost luata decizia cu multe saptamani inainte. Nu va fi intrerupta in niciun caz transmisiunea de la Alba Iulia si de la Bucuresti".Gradea a fost intrebata si de procesul cu Dragos Patraru, jurnalistul castigand in prima instata inclusiv despagubiri de 140.000 de lei.Amintim ca Dragos Patraru a publicat in vara lui 2018 mai multe inregistrari in care Gradea si directorul TVR 1 Eduard Darvariu erau auziti cum insulta si umilesc jurnalisti ai televiziunii publice. Dupa asta, TVR a scos din grila emisiunea Starea Natiei, decizie contestata de Patraru.Gradea a refuzat insa sa discute si acest subiect, sustinand ca inca nu a fost publicata motivarea deciziei si ca oricum mai exista cai de atac. In plus, ea a spus ca TVR a demarat procesul, asta desi Patraru este cel care a chemat in judecata institutia."Vorbim de un proces demarat de TVR avand un punct de vedere de la departamentul juridic extrem de clar care ne spunea 'incalcarea contractului'. Noi nu am incheiat contractul, pur si simplu nu l-am reinnoit. Nu am incetat abuziv contractul.Si nu am primit motivarea instantei de judecata pe fond in care termenul de incetare abuziva a contractului sa apara. In momentul in care o vom primi evident o vom analiza si vom lua masurile legale cuvenite, dar nu este ultima instanta, mai avem apelul de formulat.Ce vreau sa va spun e ca noi am avut punct de vedere juridic extrem de clar care ne vorbeste de incalcarea contractului domniei sale cu televiziunea romana. Era mai degraba neglijenta in serviciu daca nu faceam acest lucru", a sustinut Gradea.Cand a fost intrebata totusi cine pe cine a dat in judecata, ea s-a balbait: "Televiziunea romana e cea care a initiat... ba nu, pardon, dl Dragos Patraru a initiat. TVR a avut un punct de vedere referitor la incalcarea contractului".Cand deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut sa isi asume raportul Comisiei de Etica din TVR care constata grave nereguli, contestat de ea in instanta fara castig de cauza, Gradea a sustinut ca decizia nu vizeaza decat procedura, nu fondul, si ea respinge ca neadevarate toate acuzatiile care i se aduc.In cele din urma, deputatul PMP Emil-Marius Pascan s-a aratat deranjat de modul in care Gradea a sfidat comisia: "Tafnosenia, infatuarea nu va ajuta la nimic si aceste lucruri se vor termina curand. Cine te-a facut pe tine, mai Doinito nene?".Gradea i-a raspuns iritata: "Este o jignire, este o calomnie adresata de dl deputat. Sunt obisnuita, dar aceste lucruri vorbesc despre cei care le pronunta, eu nu le primesc".A trecut repede peste moment si, cum audierea era la final, le-a cerut deputatilor sprijin prin declaratii publice ca TVR sa castige licenta pentru frecventa nationala in Republica Moldova.In final, ea a tinut si sa-i anunte o veste buna despre un nou program ce va intra din decembrie in grila TVR."TVR va face primul reality cu tineri cu Sindromul Down, care va fi lansat in decembrie de sarbatori, un program extrem de emotionant, e parte din misiunea publica pe care o are televiziunea romana", a incheiat Gradea audierea.