Doina Gradea a luat singura decizia sumelor mari pentru unii analisti si jurnalisti: 100.000 de euro pe an, pentru Ionut Cristache (Membri ai CA)

Membrii CA au trimis o scrisoare Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, unde Doina Gradea a fost, marti, audiata.Semnatarii mai sustin ca "aceste decizii sunt luate de doamna Gradea". In plus, in document este stipulat faptul ca 1.600 de angajati ai televiziunii publice sunt incadrati in grila minima de salarizare, "iar asta inseamna ca, de la 1 ianuarie, 75% dintre angajatii TVR vor avea salariul minim".Gradea a precizat in timpul audierii ca salariul cel mai mic din TVR este de peste 2.000 de lei net.Scrisoarea transmisa membrilor comisiei face referire si la"Ce este imbucurator este ca au luat atitudine, dar in acelasi timp este ingrijorator faptul ca le-a luat atat de mult timp. Cred ca au facut asta dupa ce au aflat din presa ce se intampla. I-am recomandat doamnei Gradea sa iasa public, sa explice. Ea, la intalnirea de astazi, nu a putut confirma, nici infirma. I-am spus ca voi face o solicitare, in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatii de interes public, sa imi raspunda in scris. Ulterior, ma voi adresa Curtii de conturi", a declarat Gigel Stirbu marti pentru News.ro.Presedintele comisiei are in vedere o intalnire cu cei sapte membri din CA al TVR, insa trebuie sa cada de acord pentru o data cand acestia sa se afle in oras. "Vine o perioada stransa acum. Vreau sa ne intalnim cu ei, insa trebuie vazut cand sunt disponibili, pentru ca mai multi sunt din alte orase".Audierea Doinei Gradea a avut ca teme principale scrisoarea deschisa transmisa de mai multe organizatii si asociatii media referitoare la "situatia ingrijoratoare in care se afla televiziunea publica" (TVR/ SRTv), finantarea festivalului Cerbul de Aur si contracte pe care le au invitati si colaboratori ai SRTv.