Doina Gradea, invitata marti la audieri in Comisia de cultura

"Saptamana trecuta, in spatiul public au iesit anumite inregistrari facute de catre un colaborator al SRTv, un realizator de programe in cadrul acestei statii, inregistrari ce o aveau ca prima solista pe directorul general si presedintele CA, doamna Doina Gradea, si pe directorul de programe al TVR.Din aceste inregistrari reiese clar ca directorul TVR are o sarcina clara din partea partidului care a si propus-o in aceasta functie si in functia de presedinte al CA de a politiza aceasta institutie. In urma iesirii in spatiul public a acestor inregistrari, impreuna cu colegii din Comisia de cultura din Camera Deputatilor am luat decizia ca astazi sa-i transmitem o invitatie scrisa pentru ca maine, 8 mai, ora 12,00, sa vina la audieri in fata Comisiei de cultura din Camera Deputatilor", a spus Stirbu, la Parlament.Liberalul a spus ca majoritatea membrilor comisiei, cu exceptia deputatilor PSD, a fost de acord cu audierea presedintelui-director general al TVR.El a precizat ca reprezentantii PNL din CA al TVR au luat decizia de a convoca o sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie care va avea loc pe 14 mai."In cadrul acestei sedinte se va solicita un punct de vedere clar despre politizarea acestei institutii doamnei respective, un punct de vedere clar vizavi de posibilitatea ca aceasta doamna sa mai poata conduce un colectiv din care fac parte colegi ai domniei sale jurnalisti pe care ii desconsidera", a afirmat Stirbu.Realizatorul TV Dragos Patraru a criticat, joi, conducerea SRTv , mentionand ca doreste sa traga "un serios semnal de alarma cu privire la ce se intampla in televiziunea publica". El o acuza pe Doina Gradea de actiuni de intimidare si cenzura, postand, in acest sens, si niste inregistrari audio. Presedintele - director general al SRTv, Doina Gradea, a sustinut, intr-un comunicat, ca materialele prezentate de jurnalistul Dragos Patraru sunt "trunchieri ale unor inregistrari realizate nelegal", din intrevederi sau convorbiri purtate cu acesta sau din discutii avute in spatii private.