Cum s-a aparat Doina Gradea in Comisia de Cultura: Jurnalistii isi dau porecle. Daca i-am spus lui Patraru sa faca emisiuni soft de Sarbatori, nu e cenzura

Opozitia a parasit sala

"Sunt blamata si crucificata"

Scandalul din TVR

Ziare.

com

Neintrerupta de vreo intrebare, Doina Gradea a avut suficient spatiu parlamentar, in care sa explice atitudinea ofensatoare fata de jurnalistii Televiziunii Romane, asa cum reiese din cateva inregistrari publicate de realizatorul de televiziune Dragos Patraru.Asa am aflat, de pilda, ca expresia "cap de porc", prin care sefa TVR a descris un reporter care insistase sa ii adreseze o intrebare Gabrielei Firea, face parte dintr-o practica a breslei: in general, jurnalistii isi dau porecle. Sau cel putin asa crede Doina Gradea."Referirea mai putin academica pe care am facut-o la adresa unei colege, pentru care mi-am cerut scuze, este o uzanta a mai multor colegi din media de a atribui niste porecle. Nu am vrut sa ii lezez imaginea", a spus sefa Televiziunii Publice.Niciun membru al Comisiei nu a cerut explicatii.Sedinta a fost de la bun inceput bruiata. Cu Doina Gradea deja in sala, membrii PSD au facut front comun si au trecut prin vot propunerea Dianei Tusa ca audierea sa se limiteze la a asculta un punct de vedere, fara ca membrii Comisiei sa poata adresa o singura intrebare celui audiat.Nemultumita de o formulare din comunicatul de presa al presedintelui Comisiei de Cultura, liberalul Gigel Stirbu, social-democrata Diana Tusa a ajuns sa aiba castig de cauza in propunerea ca audierea sa fie, de fapt, o ascultare.Neputinciosi in fata majoritatii politice, membrii Opozitiei au parasit sala, nu inainte de a acuza pumni in gura si practici comunistoide."Televiziunea Romana are o veche traditie in sindicalism. Eu consider ca nu trebuie sa pierdem timpul doamnei presedinte, cand ea are treaba, stiti ca TVR a avut pierderi imense, pe banii nostri, ai cetateanului", a explicat deputatul Damian Florea, PSD.Imediat dupa, a venit si propunerea Dianei Tusa, tot PSD, ca Doina Gradea sa vorbeasca si apoi sa plece. Desi Opozitia a acuzat ca propunerea nu e regulamentara si nici nu e potrivita ideii de audiere, mai mult decat sa denunte si sa paraseasca sala nu a putut face. Majoritatea e majoritate, chiar si atunci cand redefineste notiuni si practici parlamentare."Bolsevismul nu a murit, pumnul in gura nu a murit", a denuntat deputatul PMP Emil Marius Pascan, cel care a si propus ca Opozitia sa nu ramana in sala, pentru a asculta un discurs."Nu avem ce cauta aici, la mascarada, ni se pune pumnul in gura si daca ramanem am legitima aceasta procedura. Iata ca PSD nu e deloc preocupat de felul in care e condus PSD.Care este traiectoria acestei tari? Ne intoarcem in vremea comunistoida? Ne reduceti la tacere si nu avem ce cauta aici. Nu abuzati de forta majoritatii intr-un fel totalitar. Ar trebui sa va fie rusine!", a acuzat Pascan.Iulian Bulai, deputatul USR care a si depus cererea pentru audierea Doinea Gradea, i s-a adresat direct Dianei Tusa."Aveti o atitudine stalinist-maoista, imi pare rau sa vad o persoana tanara imbatranita inainte de vreme", a spus acesta.Bulai i-a adresat totusi o solicitare Doinea Gradea, sa ramana si sa raspunda intrebarilor legitime, chiar daca partidul care a propus-o in CA al TVR ar prefera sa nu: "In ciuda votului neregulamentar, sper sa ramaneti si sa discutam".Dar sefa TVR nu a raspuns niciunei intrebari. A tinut un scurt discurs, in care l-a acuzat pe Dragos Patraru ca a inregistrat-o ilegal si ca a santajat-o."De luni de zile am fost amenintata si m-am simtit santajata de domnul Patraru pentru a lua decizii in favoarea dumnealui, in sensul prelungirii contractelor", a acuzat Gradea."In sapte luni de cand am fost numita, am fost permanent criticata de mai multi oameni din media, am fost jignita de aceiasi oameni, in numele libertatii, fara nicio baza reala.Insa daca eu, ca orice om, comentez in discutii private, sunt blamata si crucificata. Nimeni nu se intreaba cum putem fi ascultati ilegal la 30 de ani de la Revolutie", s-a aparat sefa televiziunii.Gradea le-a mai spus membrilor comisiei ca Dragos Patraru incalca in mod flagrant obligatii din contractul cu SRTV, incheiat inainte ca ea sa isi preia mandatul, dar si ca PDG-ul (presedinte-director general) televiziunii poate exercita un control redactional."De ce dansul a facut publice aceste inregistrari abia acum? Avertizorul public in care se erijeaza o facea imediat. Faptul ca ii spun sa faca de sarbatori emisiuni mai soft nu inseamna cenzura. (...) Contractul lui Dragos Patraru nu prevede realizarea de anchete!".In incheiere, Doina Gradea le-a mai spus o data membrilor PSD ai comisiei ca i-au fost lezate si imaginea, si sanatatea."Ma simt crucificata, eu, cea care am fost inregistrata, si nu cel care a facut-o".Din nou, nimeni nu a vrut sa stie nimic in plus.Realizatorul TV Dragos Patraru a criticat, joi, conducerea SRTv , mentionand ca doreste sa traga "un serios semnal de alarma cu privire la ce se intampla in televiziunea publica". El o acuza pe Doina Gradea de actiuni de intimidare si cenzura, postand, in acest sens, si niste inregistrari audio. Presedintele - director general al SRTv, Doina Gradea, a sustinut, intr-un comunicat, ca materialele prezentate de jurnalistul Dragos Patraru sunt "trunchieri ale unor inregistrari realizate nelegal", din intrevederi sau convorbiri purtate cu acesta sau din discutii avute in spatii private.