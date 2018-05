"Dragos Patraru a difuzat o inregistrare incredibila din TVR. Directorul Doina Gradea spune ca jurnalistii merita "pumni in gura" si sa fie "taiati" (Video)"

Despre ce este vorba

In inregistrare apar doi sefi din Societatea Romana de Televiziune (SRTV), despre care Patraru sustine ca vor sa aserveasca televiziunea publica Puterii, la ordin politic sau pur si simplu din slugarnicie.Cei doi sunt directorul general Doina Gradea si Eduard Darvariu, director TVR 1 si producator executiv.Postarea jurnalistului este intitulata: "Un mesaj de Ziua libertatii de exprimare:".Patraru a incercat sa comprime mai multe informatii in acest filmulet postat pe site-ul sau, pentru a prezenta opinia pe care cei doi o au "despre TVR, despre misiunea publica a televiziunii, despre legile care guverneaza TVR, despre raportarea la putere si despre jurnalism.""Mai mult, cu privire la intimidarile, amenintarile si incercarile repetate de cenzura, precum si despre masurile menite sa reduca la minimum audienta emisiunii vor fi probabil mai multe procese. Unele probe le pastram pentru sala de judecata", adauga realizatorul TV."Vom urca aici si inregistrarile intregi (cele care nu expun sursele noastre), pentru conformitate", arata Dragos Patraru. Doina Gradea explica, in inregistrarile facute publice de realizatorul TV, supararea pe care o avea fata de o jurnalista de la Stirile TVR, care-i pusese intrebari incomode primarului Gabrielei Firea (PSD)."Stai, ma, sa vezi! Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc. Sa-mi bag picioarele, ca nu poti sa o scoti pe post!", spune Gradea in inregistrare."Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea:La care Firea zice:, de 4 ori...de 4 ori.", este o parte din inregistrare.Gradea ar fi facut mai multe referiri la jurnalistii care lucreaza la Stirile TVR: "Deci ce merita astia? Pumni in gura! Pumni in gura! Nu ma bag in continutul... in politica editoriala. Da, cand sunt derapaje, sunt nevoita, sunt obligata sa fac asta. Dar astia merita politie pe ei, le-am si spus:".I.S.