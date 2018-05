Dragos Patraru promite ca va difuza inregistrari in care jurnalistii TVR sunt jigniti de conducere

"Cap de porc", pentru ca a pus o intrebare de 4 ori

Inregistrarile au fost realizate chiar de oamenii din TVR, scrie Tolo.ro Potrivit sursei citate, in inregistrari se aude cum Doina Gradea (presedintele CA) ii insulta pe cei din redactia de stiri, referindu-se la ei in termeni vulgari, pentru ca sunt prea critici cu cei aflati la Putere.Actualii sefi ai televiziunii publice sunt furiosi pentru ca, in ultimii ani, reporterii si editorii redactiei s-au decis sa actioneze "sceptic fata de PDL sau PNL, iar acum fata de PSD".Dragos Patraru a spus in mai multe editii ale emisiunii Starea Natiei difuzate saptamana trecuta ca exista un conflict intre echipa emisiunii si conducerea TVR. Aceasta din urma ar fi "exercitat presiuni editoriale asupra echipei Starea Natiei".Tot in cadrul unei emisiuni, Patraru a anuntat ca a sesizat Comisia de Etica a Societatii Romane de Televiziune (SRTV), in 26 aprilie."Astazi, in calitate de avertizor public, am sesizat Comisia de Etica din cadrul SRTV, prezentand un material cu privire la ceea ce noi, cei de la Starea Natiei, consideram ca reprezinta incercari de cenzura, de intimidare si de hartuire la adresa noastra, din partea conducerii SRTV", a declarat el atunci.Jurnalistii echipei spera ca Parlamentul "sa reactioneze": "Aici nu mai e vorba de Putere sau Opozitie, ci de ceva la fel de important ca infruntarea politica democratica: e vorba despre libertatea de exprimare intr-un loc unde romanii au dreptul sa fie corect informati. Un loc unde noi am venit cu inima deschisa".Intr-un alt articol publicat pe Tolo.ro , sunt facute cateva dezvaluiri inainte de difuzarea inregistrarilor.Doina Gradea s-a enervat, printre altele, pe un reporter de la Stirile TVR, pentru ca i-a pus aceeasi intrebare de patru ori Gabrielei Firea, la inaugurarea unui spital.Gradea a spus ca jurnalistii de la stiri "merita taiati", iar pe fata amintita anterior o numeste "cap de porc" intr-o discutie inregistrata.Sefii TVR sunt oripilati de reporter, care este prea insistent cu intrebarile adresate primarului general. Il numesc "cap de porc" si vorbesc despre cat de inadecvati si "hateri" sunt ziaristii din institutia pe care o conduc.Aceasta inregistrare, dar si altele vor fi prezentate astazi, la ora 19:30, la Gala Libertatii de Exprimare, care are loc in Centrul Republika, de pe strada Lanariei nr. 93.Inregistrarile ar urma sa fie difuzate si pe blogul realizatorului emisiunii - patraru.ro - "astfel incat oricine vrea sa le preia sa o poata face".