Dragos Patraru va fi audiat marti in Parlament, in scandalul inregistrarilor cu sefa TVR

Scandalul din TVR

Ziare.

com

"Audierea domnului Dragos Patraru, realizator al emisiunii 'Starea Natiei', in legatura cu situatia creata in cadrul Societatii Romane de Televiziune", se arata pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Comisiei de Cultura a Camerei Deputatilor. Presedintele director general al SRTv, Doina Gradea, a spus, pe 8 mai, in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor , ca de luni de zile este amenintata de jurnalistul Dragos Patraru, cel care a facut publice inregistrari in care ea avea un limbaj injurios la adresa jurnalistilor."De luni de zile am fost amenintata si, de ce nu?, m-am simtit santajata, de domnul Patraru, pentru a lua decizii in favoarea si in conditiile impuse de dumnealui in sensul prelungirii contractelor pe care le are in SRTv.De fiecarte data cand acestea se apropiau de termenul final", a spus Doina Gradea in timpul audierilor in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor.Directorul general al SRTv, Doina Gradea, mai spune ca se simte lezata de faptul ca a fost inregistrata.Deputatii PNL, USR si PMP s-au retras atunci de la lucrarile Comisiei de Cultura in care presedintele-director general al Societatii Romane de Televiziune urma sa fie audiat pe tema inregistrarilor aparute in presa, dupa ce, la propunerea PSD, s-a decis ca aceasta sa isi spuna punctul de vedere fara a raspunde la intrebarile membrilor comisiei. Realizatorul TV Dragos Patraru a criticat conducerea SRTv , mentionand ca doreste sa traga "un serios semnal de alarma cu privire la ce se intampla in televiziunea publica". El o acuza pe Doina Gradea de actiuni de intimidare si cenzura, postand, in acest sens, si niste inregistrari audio. Doina Gradea a sustinut, intr-un comunicat, ca materialele prezentate de jurnalistul Dragos Patraru sunt "trunchieri ale unor inregistrari realizate nelegal" , din intrevederi sau convorbiri purtate cu acesta sau din discutii avute in spatii private.