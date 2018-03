Fugarul Ghita, simultan la patru televiziuni si la o ora de maxima audienta: Sefa TVR chemata sa dea explicatii in Parlament

Ziare.

Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de Cultura, a declarat pentruca s-a autosesizat si a decis ca Doina Gradea sa fie invitata pentru a raspunde la mai multe intrebari."Am vazut ce s-a intamplat aseara si astazi de dimineata, am si trimis o adresa, o solicitare, catre doamna Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, ca marti, pe 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta in fata membrilor comisiei, ca sa ne justifice si noua de ce, la o ora de prime-time, TVR difuzeaza un interviu cu o persoana care este urmarita international, care beneficiaza de un mandat de arestare din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, postul public de televiziune fiind platit exclusiv din banii nostri ai tuturor.Acest interviu a fost facut cu un cetatean pentru a carui aducere in tara statul roman cheltuie bani, timp si energie. Cred ca sunt destul de multe motive pentru care doamna director general interimar sa vina in fata comisiei si sa justifice care a fost necesitatea, importanta acestui interviu pentru a fi difuzat de postul national de televiziune in prime-time", a declarat deputatul Gigel Stirbu.Una dintre intrebarile la care sefa TVR va trebui sa raspunda se refera la eventualele costuri pe care le-a presupus difuzarea respectivului interviu, in conditiile in care materialul fusese realizat de un jurnalist de la un trust privat si cu cateva zile inainte, el nefiind transmis in direct."Este o intrebare extrem de pertinenta si necesara. In situatia in care s-a si platit acest interviu, putem spune ca suntem de rasul Europei. Mai mult, in timpul difuzarii, pe ecran a fost reclama pentru un cotidian national, ceea ce inseamna ca a fost un parteneriat", a mai declarat Gigel Stirbu.Intrebat daca moderatorul emisiunii de la TVR, platit din bani publici, nu trebuia sa asigure informarea corecta a telespectatorilor si o dezbatere echilibrata, in sensul solicitarii de dovezi pentru acuzatiile aduse de Sebastian Ghita, dar si punctul de vedere al celor acuzati, deputatul PNL a raspuns: "Bineinteles!"."Sunt foarte multe intrebari care pot fi adresate, de aceea, marti, de la ora 12:00, usile comisiei sunt deschise si o asteptam pe doamna Gradea sa ofere raspunsurile solicitate de catre membrii comisiei", a conchis acesta.