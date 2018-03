Interviul transmis sincron pe 4 posturi cu fugarul Ghita n-a facut rating nici cat Kanal D singur. TVR, la coada audientelor

Ziare.

Romania TV (rating 3,9%) a castigat competitia, cu 700.000 de romani care au ales acest post TV, potrivit datelor de audienta.La polul opus, se situeaza B1 TV, cu 128.000 de telespectatori, si Televiziunea Romana, care a convins doar 139.000 de romani, desi in studio era prezent chiar Cristoiu.Prin comparatie, insa, cele patru televiziuni care au decis sa livreze acelasi continut au reusit, impreuna, mai putin decat a reusit Kanal D de unul singur, 1.816.000 de telespectatori si cam cat a reusit, tot de unul singur, Pro TV (1.614.000), la aceeasi ora.Masuratorile facute la nivelul publicului comercial (18 - 49 de ani) arata ca doar 161.000 de telespectatori s-au uitat la interviul dat de Sebastian Ghita. Cei mai putini dintre telespectatorii tineri s-au uitat la Televiziunea Publica: 15.000, pe tot intervalul interviului, potrivit analizei facute de Pagina de media. Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, va da explicatii saptamana viitoare in fata membrilor Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor , dupa ce postul public de televiziune, finantat din banii contribuabililor, a decis sa difuzeze interviul cu urmaritul international Sebastian Ghita.In plus, si CNA s-a autosesizat si va discuta despre incalcarea legii si manipularea publicului