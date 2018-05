Iohannis prefera sa nu comenteze scandalul din TVR: Nu vreau sa iau parte unuia sau altuia

Ziare.

com

"E foarte rau ca s-a ajuns aici sa se acuze unii pe altii. Nu vreau sa iau parte unuia sau altuia pentru ca nu pot sa spun ce s-a discutat acolo, insa jurnalistii trebuie sa-si faca treaba. Sa nu se bage politicul in TVR, ci sa lase specialistii sa rezolve", a declarat presedintele Klaus Iohannis.Presedintele director general al SRTV Doina Gradea, acuza ca unele din inregistrarile facute publice de jurnalistul Dragos Patraru au fost de fapt discutii telefonice, care au avut loc fara ca altcineva sa se afle in birou, sustinand ca acestea au fost trunchiate."Nu am crezut ca voi fi pusa in situatia ca unele conversatii private, unele purtate telefonic, in timp ce ma aflam singura in birou, sa devina subiect de presa. In orice tara civilizata, asadar si in Romania, inregistrarea, fara acordul meu, a acestor conversatii este o actiune nelegala", se arata in comunicatul transmis de Doina Gradea."Evident, aceste amenintari au fost evitate cu grija atunci cand s-a procedat la trunchierea si montarea inregistrarilor realizate nelegal, in intrevederi sau convorbiri purtate cu acelasi realizator de program sau din discutii avute in spatii private, el nefiind prezent".Mai mult, Doina Gradea il acuza pe jurnalistul Dragos Patraru ca a facut presiuni asupra sa, in contextul in care in aceasta perioada are loc renegocierea contractului realizatorului "Starea Natiei" cu TVR.Reactiile vin ca urmare a unor inregistrari facute publice de jurnalistul Dragos Patraru, realizatorul emisiunii de la TVR, "Starea Natiei". Acesta ii acuza pe Doina Gradea (presedinte director general SRTV) si Eduard Darvariu (producator executiv, director TVR1) de actiuni de intimidare, cenzura si decizii editoriale impotriva interesului public.Doina Gradea este inregistrata cand numeste un reporter "cap de porc" pentru ca a intrebat primarul general al Capitalei, Gabriel Firea, despre investitiile privind statuile din Bucuresti.