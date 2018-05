Iohannis respinge Legea de functionare a TVR si a Radioului Public de Ziua Presei

Ziare.

com

"Legea pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune vizeaza, pe de o parte modificarea dispozitiilor referitoare la numarul de voturi necesar desemnarii in Parlament a membrilor Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv Societatii Romane de Televiziune, iar pe de alta parte majorarea numarului de propuneri de care dispun grupurile parlamentare reunite din cele doua Camere in cadrul consiliilor de administratie ale celor doua societati.Aceste interventii legislative ridica insa probleme atat sub aspectul corelarii cu celelalte dispozitii ale Legii nr. 41/1994, cat si in ceea ce priveste claritatea si predictibilitatea normelor, motiv pentru care se impune reexaminarea acestora de catre Parlament", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.Seful statului invoca o inconsecventa a sintagmelor folosite in noua Lege adoptata de Parlament si atrage atentia si asupra faptului ca in modificarea legii amintite trebuie avuta in vedere si demiterea membrilor in consiliile de administratie ale SRR si SRTv."Noua majoritate prevazuta de legiuitor la numirea membrilor consiliilor de administratie a celor doua societati ar trebui avuta in vedere si in ceea ce priveste demiterea acestora, in caz contrar Parlamentul va numi aceste consilii cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti, in timp ce pentru demiterea acestora va fi nevoie de majoritatea din totalul deputatilor si senatorilor", arata documentul Presedintiei.Nu in ultimul rand, Iohannis sustine ca prevederea din noua lege care vizeaza marirea numarului de locuri in consiliile de administratie de la opt la 10 locuri intra in contradictie cu un alt articol al aceleiasi legi.Senatul a adoptat, in sedinta din 3 aprilie proiectul de lege care prevede modificarea Legii de functionare a Societatii Romane de Radioudifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), in sensul maririi numarului de membri de la opt la zece din consiliile de administratie. Initiativa propusa de deputatul PMP, Eugen Tomac , a fost adoptara de Senat cu 91 de voturi "pentru", 25 "impotriva" si o abtinere. Proiectul a trecut tacit de Camera Deputatilor, Senatul votand in calitate de for decizional.