Jurnalistii TVR se revolta #sieusuntcapdeporc: Suntem consternati de dispretul pe care il arata Doina Gradea. Nu ne lasam intimidati!

Dezvaluirile lui Patraru

Totodata, acestia se declara ingrijorati de dispretul pe care atat Gradea, cat si seful TVR 1 Eduard Darvariu il au fata de principiile meseriei de jurnalist, asa cum reiese din inregistrarile facute publice joi de Dragos Patraru."Noi, jurnalistii Directiei Stiri a TVR, suntem consternati si indignati de limbajul folosit de presedintele-director general (PDG) Doina Gradea la adresa unui reporter si a redactiei, in general. Ii solicitam doamnei PDG sa ceara scuze colegei noastre, un jurnalist onest si profesionist, care a actionat in interesul public.In acelasi timp, ne declaram ingrijorati de dispretul pe care doamna Doina Gradea si domnul Eduard Darvariu il arata fata de principiile si misiunea televiziunii publice si fata de cei care incearca sa le respecte si sa le puna in practica, intr-un peisaj mediatic tot mai dificil si lipsit de reguli.O asiguram pe doamna Doina Gradea caDe Ziua Libertatii de Expresie, dar nu numai, ne asiguram telespectatorii ca vom continua sa respectam regulile profesiei, misiunea TVR si interesul public si".Scrisoarea a fost distribuita pe Facebook de jurnalista Ramona Avramescu, care a adaugat si un comentariu personal."M-am trezit de dimineata cu gandul ca ar trebui sa scriu ceva de ziua meseriei noastre si a celor care o fac. N-am avut nici o idee geniala si am lasat-o balta. Pana la urma, impreuna cu colegii mei de la Stirile TVR am scris asta, desi mi-as fi dorit din tot sufletul sa nu fie nevoie sa o fac.(Lista de semnaturi se tot mareste si ramane deschisa) ", a scris jurnalista.Ramona Avramescu este reporterul roman despre care a scris presa din intreaga lume dupa ce, prin intrebarile sale, l-a determinat pe presedintele american Donald Trump sa promita pentru prima data public ca SUA vor respecta articolul 5 al Tratatului NATO.De asemenea, mesaje de sustinere pentru jurnalista jignita, dar si de revolta fata de modul in care conducerea TVR intelege rolul presei apar pe paginile de socializare ale tot mai multor jurnalisti de la postul public, impreuna cu etichetarealizatorul TV Dragos Patraru a publicat o inregistrare incredibila in care directorul SRTV, Doina Gradea, ii insulta si ii umileste pe jurnalistii televiziunii publice.In inregistrare apar doi sefi din Societatea Romana de Televiziune (SRTV), despre care Patraru sustine ca vor sa aserveasca televiziunea publica Puterii, la ordin politic sau pur si simplu din slugarnicie.Cei doi sunt directorul general Doina Gradea si Eduard Darvariu, director TVR 1 si producator executiv.