Membru in Consiliul de Administratie al SRTv, trimis in judecata in dosarul Realitatea Media - prejudiciu de 2,6 milioane de euro

El ii cere lui Blebea demisia din toate functiile publice pe care le detine si va propune Comisiei pentru cultura din Camera sa discute acest caz.Blebea, fost director adjunct al Realitatea Media si fost director al Global Video Media, "este acuzat de evaziune fiscala de peste 800.000 de euro si de spalare de bani", a mai scris Stirbu. "In perioada 2006 si 2008, pe cand Realitatea TV isi extindea reteaua de statii locale, ar fi incheiat mai multe contracte fictive pentru prestari servicii in domeniul audiovizualului si asa ar fi delapidat patrimoniul Realitatea Media si Global Video Media cu 1,6 milioane de euro si nu ar fi platit TVA si impozit pe profit de peste 800.000 de euro", a adaugat acesta."Este inadmisibil ca o astfel de persoana sa faca parte din Consiliul de Administratie al Televiziunii publice si solicit de urgenta demisia domnului Catalin Blebea din toate functiile publice pe care le detine in acest moment. Voi propune Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor sa ia in discutie aceasta situatie de neacceptat din Consiliul de Administrati al SRTv", a adaugat presedintele Comisie.Este o conditie de baza a Televiziunii Romane ca membrii Consiliului de Administratie sa beneficieze de increderea publicului pentru indeplinirea misiunii sale de a fi principala sursa de informatie, educatie si divertisment a romanilor, a mai punctat Stirbu.Dupa al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in Comisie este asteptata la audiere Doina Gradea, presedinte-director general al TVR, pentru a discuta rezultatele auditului efectuat anul acesta de Curtea de Conturi la televiziunea nationala. Ea a refuzat de mai multe ori pana acum invitatia la discutie.