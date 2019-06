Monica Ghiurco, catre Doina Gradea: Incompetenta dvs ne afecteaza direct pe noi toti. Va cer public demisia!

Ziare.

com

Intr-o scrisoare deschisa publicata pe contul de Facebook, Ghiurco subliniaza ca nu din cauza banilor s-a intamplat acest lucru, ci din cauza incompetentei."In ultima vreme ati reusit sa-i revoltati si pe cei care mai ramasesera pasivi in privinta TVR, iar pe noi, cei din TVR, ne-ati umplut, inca o data, de rusine. Pentru mine este un soc faptul ca TVR nu mai transmite Festivalul International 'George Enescu', dupa ce in sedinta precedenta a Consiliului de Administratie ati dezmintit informatia. Asadar, o falsa dezmintire si o inducere in eroare a Consiliului.E foarte grav, din mai multe considerente. Nu e doar faptul ca pierdem un brand de inalta clasa si spulberati o traditie culturala la Televiziunea Romana, ca dam cu piciorul unui act de diplomatie publica si culturala prioritar pentru Statul Roman, ca renuntam prin decizia unui Comitet Director pe care il conduceti in mod nemijlocit sa fim parte in cel mai prestigios eveniment cultural pentru Romania. Desi, chiar si pentru atat, va cer demisia!E chiar mai mult. E o continuare a unui trend tot mai evident: rand pe rand, am ramas si fara competitii sportive de interes major pentru public, cum ar fi meciurile Nationalei de fotbal. Dar pierderea Festivalului Enescu este picatura care umple paharul. Sa nu incercati sa mai invocati argumentul financiar: nu din cauza banilor s-au pierdut toate acestea, ci din incompetenta, doamna PDG! (...)Incompetenta dumneavoastra ne afecteaza direct pe noi toti. Am avut perioade mult mai grele financiar si totusi am pastrat marile evenimente la TVR, iar acum, cand avem bani, pierdem pe banda rulanta si drepturi de difuzare si evenimente si credibilitate", noteaza Monica Ghiurco pe reteaua sociala.Jurnalista mai scrie, printre altele, ca Doina Gradea ar trebui sa isi asume caderea dramatica a audientelor. In plus, puncteaza ca aceasta a sfidat Consiliul de Administratie, Parlamentul Romaniei, dar si cetatenii, in conditiile in care Doina Gradea s-a dus Minsk dar televiziunea publica nu a trimis niciun reporter la Jocurile Olimpice Europene, transmisiunile fiind facute din studio." (...) acum ii sfidati si pe cetatenii Romaniei, platitori de taxe si impozite. Nu stiu cum veti explica de ce v-ati dus la Minsk dumneavoastra si nu o echipa de jurnalisti. Si multe altele. Cetatenii vor cultura, informatie si emisiuni de calitate la TVR, inclusiv mari competitii sportive. Nu avem voie sa nesocotim asteptarile lor. Pe mana dumneavoastra am pierdut prea multe si suntem prea saraci sa ne permitem sa continuam cu dumneavoastra.Acesta nu este un demers politic. Este opinia mea si a salariatilor din TVR revoltati de dezastrul in care ne duceti. Un dezastru care trebuie oprit.Ati irosit increderea pe care am avut-o in dumneavoastra. Ati avut suficient timp sa va dati masura profesionalismului. Ati ratat, doamna Gradea. E finalul dumneavoastra de cariera in TVR si ar fi bine sa plecati. Va cer public demisia!", conchide scrisoarea.Citeste si Nou scandal in TVR: Jurnalisti de top se revolta impotriva Doinei Gradea